Aseguran que Pampita se separó de Martín Pepa: los motivos

Luego, fue en busca de la otra parte. Consiguió el contacto de Martín Pepa y también le escribió, pero el resultado fue el mismo: silencio absoluto. Ese doble faltazo terminó siendo, para Yanina, un indicio suficiente.

Con ese escenario, decidió avanzar y dejó trascender el rumor en sus redes sociales, anticipando que se trataba de una separación de alto perfil aún no confirmada. Minutos más tarde, la periodista Paula Varela compartió la misma información, lo que reforzó la versión. “Uno más uno es dos”, remató Latorre, dejando en claro que, para ella, los datos ya cerraban.