La Voz Argentina: quién fue el eliminado del Team Luck Ra
Uno de los integrantes del equipo del cantante cordobés tuvo que abandonar la competencia a semanas de la final.
Después de un lunes caliente, donde Lali Espósito y tuvo que definir quiénes seguían en competencia de su team en La Voz Argentina, llegó el turno de Luck Ra. Los integrantes del grupo del cordobés dieron su show en vivo y se conoció el nombre del nuevo eliminado.
Esta etapa de la competencia implica que, además de la salvación, el jurado le pone puntaje a los ocho concursantes de cada equipo. El que menos puntuación obtenga será el que deba abandonar el programa, quedando así solo siete participantes por grupo.
Este martes, Eduardo Desimone, Lucas Barros, Emma Roach, Thomas Dantas, Nicolás Behringer, Natalie Aponte, Federico Mestre y los hermanos Enrique y Tomás Olmos se enfrentaron en el escenario y llegó el momento de conocer la decisión de los coaches.
Una vez que finalizaron las presentaciones, Luck Ra salvó a los siguientes participantes: Nicolás Behringer; Enrique y Tomás Olmos; y Emma Roach.
Después de que el "Primo" comunicara su decisión, Nico Occhiato reveló el puntaje secreto que pusieron Lali Espósito, Soledad y Miranda!. De esta manera, los salvados fueron: Thomas Dantas y Federico Mestre. Sin embargo, en ese momento ocurrió algo inesperado: hubo un triple empate.
Entonces, el conductor anunció que el encargado de resolver esto sería Luck Ra, quien debía salvar a dos y dejar fuera de competencia a otro. En una difícil decisión, el cordobés optó por dejar en el reality a Natalie Aponte y Lucas Barros. De esta manera, Eduardo Desimone es el nuevo eliminado de “La Voz Argentina”.
