La Voz Argentina: quién fue el eliminado del Team Luck Ra

Entonces, el conductor anunció que el encargado de resolver esto sería Luck Ra, quien debía salvar a dos y dejar fuera de competencia a otro. En una difícil decisión, el cordobés optó por dejar en el reality a Natalie Aponte y Lucas Barros. De esta manera, Eduardo Desimone es el nuevo eliminado de “La Voz Argentina”.

Embed - Luck Ra eliminó a un artista cara a cara por un triple empate en el 1° round - La Voz Argentina 2025