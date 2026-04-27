Tras el éxito total de "Los 3 Tenores", Marcelo Arce lanzó una nueva función gratuita para este martes
El artista ofrecerá una función con entrada libre y gratuita de la proyección subtitulada en pantalla LED de la ópera Eugenio Oneguin, de P.I. Tchaikovsk.
Tras el éxito total de la gala “Los 3 Tenores”, dirigida por Marcelo Arce y que brilló en el Teatro Astral el pasado 21 de marzo, con sala llena y una ovación sostenida al final de la función, habrá otra función libre y gratuita este martes 28 de marzo.
El público disfrutó de un repertorio que recorrió desde Verdi hasta Sinatra, con arias, canzonettas, anécdotas y rarezas presentadas con el sello pedagógico y ameno de Arce.
La propuesta —pensada “para los que no sabemos música, pero la amamos”— fue celebrada por melómanos y público general por igual, y completó los 90 minutos prometidos como una verdadera fiesta musical.
De esta manera, como parte de la celebración por sus 50 años de carrera y del ciclo “La Música Nos Cuenta”, Marcelo Arce ofrecerá una función con entrada libre y gratuita el martes 28 de marzo a las 18:00: proyección subtitulada en pantalla LED de la ópera Eugenio Oneguin, de P.I. Tchaikovsky. La cita es en la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452).
Cuándo y dónde es la próxima función de Marcelo Arce
- Qué: Proyección subtitulada de Eugenio Oneguin (Tchaikovsky) — Entrada libre y gratuita
- Cuándo: Martes 28 de marzo, 18:00
- Dónde: Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452 (pantalla LED gigante)
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