MinutoUno

Tras el éxito total de "Los 3 Tenores", Marcelo Arce lanzó una nueva función gratuita para este martes

Espectáculos

El artista ofrecerá una función con entrada libre y gratuita de la proyección subtitulada en pantalla LED de la ópera Eugenio Oneguin, de P.I. Tchaikovsk.

Tras el éxito total de Los 3 Tenores, Marcelo Arce lanzó una nueva función gratuita para este martes
Tras el éxito total de Los 3 Tenores, Marcelo Arce lanzó una nueva función gratuita para este martes

Tras el éxito total de la gala “Los 3 Tenores”, dirigida por Marcelo Arce y que brilló en el Teatro Astral el pasado 21 de marzo, con sala llena y una ovación sostenida al final de la función, habrá otra función libre y gratuita este martes 28 de marzo.

El público disfrutó de un repertorio que recorrió desde Verdi hasta Sinatra, con arias, canzonettas, anécdotas y rarezas presentadas con el sello pedagógico y ameno de Arce.

La propuesta —pensada “para los que no sabemos música, pero la amamos”— fue celebrada por melómanos y público general por igual, y completó los 90 minutos prometidos como una verdadera fiesta musical.

MARCELO ARCE3

De esta manera, como parte de la celebración por sus 50 años de carrera y del ciclo “La Música Nos Cuenta”, Marcelo Arce ofrecerá una función con entrada libre y gratuita el martes 28 de marzo a las 18:00: proyección subtitulada en pantalla LED de la ópera Eugenio Oneguin, de P.I. Tchaikovsky. La cita es en la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452).

Cuándo y dónde es la próxima función de Marcelo Arce

  • Qué: Proyección subtitulada de Eugenio Oneguin (Tchaikovsky) — Entrada libre y gratuita
  • Cuándo: Martes 28 de marzo, 18:00
  • Dónde: Fundación Beethoven, Av. Santa Fe 1452 (pantalla LED gigante)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Lo que se lee ahora

Las Más Leídas