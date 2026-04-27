Tras el éxito total de "Los 3 Tenores", Marcelo Arce lanzó una nueva función gratuita para este martes

De esta manera, como parte de la celebración por sus 50 años de carrera y del ciclo “La Música Nos Cuenta”, Marcelo Arce ofrecerá una función con entrada libre y gratuita el martes 28 de marzo a las 18:00: proyección subtitulada en pantalla LED de la ópera Eugenio Oneguin, de P.I. Tchaikovsky. La cita es en la Fundación Beethoven (Av. Santa Fe 1452).