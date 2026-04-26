Lorna Cepeda y Natalia Ramírez vuelven a Argentina con "Muertas de la risa": "Estamos súper emocionadas"

La obra gira en torno a dos mujeres que, en medio de una situación completamente inesperada, se ven obligadas a enfrentarse a verdades incómodas. En ese sentido, las actrices explicaron por qué la historia genera tanta identificación: “Yo creo que es el éxito de esta obra… la gente se identifica perfectamente por la situación en que se presentan y por estos personajes. Porque si a ti no te ha pasado, has conocido a alguien que le pasó”.

Y agregaron: “Es una obra que representa esta situación en la que te hace reír demasiado. Es como para reírnos de nuestros propios problemas, de nuestras propias tragedias”.

Lejos de encasillarse en un discurso único, también aclararon el enfoque de la historia: “No es una obra feminista, no va contra el género masculino, sino que más bien también tiene un mensaje profundo de amor propio para ambos géneros”. Y profundizaron: “Es la historia de dos mujeres que se encuentran en un amor que resulta ser el mismo para las dos… pero no va en contra de los hombres, sino de cómo se entrecruzan las relaciones, los sentimientos, la infidelidad, el dolor, la nostalgia”.

Incluso, reconocieron que hay momentos en los que la ficción se cruza con experiencias personales: “Hay pequeñas situaciones que te pueden devolver un poco en el tiempo y decir ‘yo pasé por eso’… cuando uno se desenamora y empieza a ver todo distinto”.

Por último, reflexionaron sobre el fenómeno "Betty, La Fea", que marcó sus carreras y el cariño del público a lo largo de los años: “Es una maravilla. Ha sido una bendición haber estado en Betty, abrió las puertas, hemos viajado por el mundo entero… siempre estaremos muy agradecidaa”. En la misma línea, destacaron: “Es un proyecto que logró lo que todos los artistas queremos en algún momento… y somos bendecidas y agradecidas con eso por el resto de nuestras vidas”.

Con humor, emoción y una historia que mezcla lo absurdo con lo cotidiano, “Muertas de la risa” promete una noche cargada de risas, pero también de identificación, en una propuesta que vuelve a reunir a dos figuras queridas por el público latinoamericano.