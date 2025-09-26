Expectativa por afiches con los nombres de los integrantes de Soda Stereo: ¿vuelve la banda?

También hubo un posteo de "Disco eterno" en el Instagram de Soda, replicado en las redes de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, donde se los puede ver a cada uno tocando una parte de la canción.

Las señales de Soda Stereo que alimentan la ilusión de los fans

Todo comenzó desde la web oficial de Soda Stereo, allí subieron un video con una señal de interferencia, lo que rápidamente para todos los fans del grupo resultó un guiño a la escenografía de la presentación del primer disco en el teatro Astros, con pilas de televisores viejos con la misma señal. Aquel concierto fue en junio de 1985, cuarenta años atrás.

El año pasado, al cumplirse los 40 años del álbum debut de Soda, se habló mucho de una inminente edición de un viejo demo con una canción inédita llamada "Dime Sebastián". Ya cinco años antes, Charly Alberti lo había mencionado cuando posteó en su cuenta de Instagram: "¡Finalmente después de buscarlo durante años apareció! Es el primer demo grabado en la sala de casa con la portastudio".

La edición nunca se concretó y esa canción en teoría está lista para ser publicada si ellos lo desean.

Hace algunos meses atrás en charla con la revista Rolling Stone, Zeta Bosio dejo entrever que algo estaban armando.

“Con soda somos muy inquietos y con Charly, desde que nos juntó el circo (en referencia al espectáculo sobre el grupo que realizaron junto al Cirque du Soleil) es como que estamos todo el tiempo viéndonos y pensando cosas. Lo sentimos así y hacer cosas nuevas con Soda es respetar nuestra historia. Algo estamos armando, no te puedo decir más, pero lo que sí es que va a ser al nivel que nosotros queremos”, dijo el bajista desde su casa en Miami.

Respecto a posibles reediciones, si pensamos en efemérides, en noviembre se cumplen 40 años del lanzamiento de su segundo disco "Nada Personal", no sería descabellado pensar que la banda está anticipando la publicación de algún material para conmemorar esa fecha tan significativa.