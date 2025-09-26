Sergio Lapegüe reveló por qué se fue de TN tras 34 años de trabajo: los motivos

“Me encanta que les vaya bien. Son amigos con los que trabajé mucho tiempo. ¿Cómo voy a hacer juicio? Me fui con las manos limpias”, expresó. Su testimonio mostró un enfoque conciliador sobre su trayectoria, priorizando la transparencia y la ética profesional sobre cualquier resentimiento.

Con estas declaraciones, Lapegüe dejó una visión clara de la decisión que tomó luego de más de tres décadas en un medio de comunicación, dejando en evidencia que su carrera se construyó con compromiso y profesionalismo, sin buscar conflictos innecesarios ni disputas legales.