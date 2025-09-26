Sergio Lapegüe reveló por qué se fue de TN tras 34 años de trabajo: los motivos
El conductor contó detalles inéditos sobre su salida de la señal y aclaró la autoría de varios programas que creó a lo largo de su carrera.
Sergio Lapegüe sorprendió al público de América TV al revelar aspectos inéditos de su salida de TN, canal en el que trabajó durante 34 años.
En su relato, el conductor aclaró que su desvinculación fue sin conflictos financieros: “Me llama la atención que hayan tenido ese miedo de que yo iba a hacer algo cuando yo me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años”, comentó en su programa, haciendo referencia a rumores sobre posibles reclamos judiciales.
Además, Lapegüe se refirió a la autoría de los programas que creó durante su trayectoria: “‘TN de noche’ es mío y sigue estando ahí. ‘Tempraneros’ también lo inventé, pero no lo registré. ‘Prende y apaga’ sí lo tengo registrado y es mío; si otros lo usan, no tengo problema. ‘Prendete al Trece’, bueno… tampoco me genera inconvenientes”.
Con estas declaraciones, buscó clarificar malentendidos y establecer que su salida fue cordial y respetuosa. El periodista destacó la buena relación que mantiene con sus colegas y la actual dupla de noticiero conformada por Mario Massaccesi y Paula Bernini.
“Me encanta que les vaya bien. Son amigos con los que trabajé mucho tiempo. ¿Cómo voy a hacer juicio? Me fui con las manos limpias”, expresó. Su testimonio mostró un enfoque conciliador sobre su trayectoria, priorizando la transparencia y la ética profesional sobre cualquier resentimiento.
Con estas declaraciones, Lapegüe dejó una visión clara de la decisión que tomó luego de más de tres décadas en un medio de comunicación, dejando en evidencia que su carrera se construyó con compromiso y profesionalismo, sin buscar conflictos innecesarios ni disputas legales.
