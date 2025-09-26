La hija de Natacha Jaitt habló tras la denuncia de su hermano contra su tío Ulises: qué dijo

El mensaje de Antonella funciona como un gesto de apoyo a Valentino, pero al mismo tiempo como un límite frente a la repercusión pública. Su postura refleja una mezcla de solidaridad fraterna y necesidad de resguardar lo que considera parte de un espacio íntimo, que se vuelve aún más complejo cuando es amplificado por la agenda mediática.

Las palabras de la joven llegaron poco después de que Valentino relatara en detalle los episodios de maltrato que asegura haber padecido. El adolescente describió situaciones de extrema dureza, donde mencionó haber recibido golpes con cinturón y palo de escoba, además de haber sido arrastrado por distintos ambientes de la casa y aislado por la rotura de sus teléfonos.

Según su versión, los hechos comenzaron a suceder desde que tenía apenas 8 años. Con el correr del tiempo, Valentino buscó apoyo profesional para procesar lo vivido y, finalmente, se animó a dar un paso legal. Tal como explicó, presentó una denuncia por violencia familiar contra Ulises Jaitt, lo que terminó de colocar el conflicto en el ojo de la tormenta pública.