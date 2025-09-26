La hija de Natacha Jaitt habló tras la denuncia de su hermano contra su tío Ulises: qué dijo
Antonella utilizó las redes sociales para marcar su posición sobre la denuncia familiar: “Hay situaciones familiares muy dolorosas”.
La interna familiar de los Jaitt volvió a instalarse en el centro de la atención pública después de que Valentino Yospe, hijo de la fallecida modelo y conductora Natacha Jaitt, acusara a su propio tío, Ulises, de ejercer violencia física y psicológica sobre él. La confesión del adolescente no solo generó impacto mediático inmediato, sino que además abrió un capítulo de fuerte exposición para toda la familia.
En ese marco, su hermana mayor, Antonella, decidió dar un paso al frente y compartir en redes sociales cómo atraviesa este momento. A través de un mensaje en Instagram, intentó combinar acompañamiento a su hermano con un pedido de respeto a la intimidad.
“Sé que en los últimos días se habló públicamente de una situación muy dolorosa que involucra a mi familia. Como hermana, acompaño a mi hermano en lo que siente y respeto profundamente su voz y su valentía al expresarse”, escribió en una historia.
La joven, sin embargo, también dejó en claro que no está dispuesta a alimentar la polémica en los medios. “Creo que no me corresponde exponer temas tan íntimos en los medios. Hay situaciones familiares muy dolorosas. Agradezco el respeto y el espacio para que cada uno pueda transitar su camino como lo necesite”, sostuvo, marcando distancia respecto a la exposición constante que rodea a la familia Jaitt desde la muerte de su madre.
El mensaje de Antonella funciona como un gesto de apoyo a Valentino, pero al mismo tiempo como un límite frente a la repercusión pública. Su postura refleja una mezcla de solidaridad fraterna y necesidad de resguardar lo que considera parte de un espacio íntimo, que se vuelve aún más complejo cuando es amplificado por la agenda mediática.
Las palabras de la joven llegaron poco después de que Valentino relatara en detalle los episodios de maltrato que asegura haber padecido. El adolescente describió situaciones de extrema dureza, donde mencionó haber recibido golpes con cinturón y palo de escoba, además de haber sido arrastrado por distintos ambientes de la casa y aislado por la rotura de sus teléfonos.
Según su versión, los hechos comenzaron a suceder desde que tenía apenas 8 años. Con el correr del tiempo, Valentino buscó apoyo profesional para procesar lo vivido y, finalmente, se animó a dar un paso legal. Tal como explicó, presentó una denuncia por violencia familiar contra Ulises Jaitt, lo que terminó de colocar el conflicto en el ojo de la tormenta pública.
