Lucas Benvenuto se pronunció tras la denuncia contra Ulises Jaitt: "Se caen las caretas"

Sus palabras se enmarcan en un contexto especialmente sensible: Valentino, hijo de Natacha Jaitt, relató que tras la muerte de su madre quedó bajo el cuidado de Ulises, pero que ese período derivó en un calvario. “Mi tío me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar”, aseguró el adolescente en una entrevista con el ciclo Puro Show.

lucas benevenuto

El joven describió situaciones de violencia que marcaron su infancia y adolescencia. Reconoció que frente a la mirada pública debía mantener la imagen de “el tío perfecto”, pero que puertas adentro la realidad era otra. “Para la gente, tenía que dejarlo como el tío perfecto. Entiendo que hizo lo que pudo y siempre buscó lo mejor para mi, creía que la mano dura era la única manera de lograr que yo me portara bien”, relató, mostrando la contradicción entre la percepción mediática y su experiencia personal.

La denuncia de Yospe reabrió viejas heridas en una familia ya golpeada por la inesperada muerte de Natacha en 2019, un hecho que nunca dejó de estar rodeado de dudas y polémicas. La aparición de Benvenuto en este escenario no es menor: su propio caso contra Mammon fue uno de los más resonantes de los últimos años, instalando debates sobre los abusos en el mundo del espectáculo y el rol de los medios en la exposición de las víctimas.