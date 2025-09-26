Lucas Benvenuto se pronunció tras la denuncia contra Ulises Jaitt: "Se caen las caretas"
El joven que en 2023 acusó a Jey Mammon por abuso sexual lanzó duras críticas y apuntó al entorno de los Jaitt.
La denuncia pública de Valentino Yospe contra su tío Ulises Jaitt no solo conmocionó al mundo del espectáculo, sino que también despertó reacciones en quienes, en el pasado, tuvieron cruces con el mediático. Uno de los que decidió dar su punto de vista fue Lucas Benvenuto, el joven que en 2023 se convirtió en una figura central cuando denunció por abuso sexual al conductor televisivo Jey Mammon.
Benvenuto eligió Instagram para expresarse y, fiel a su estilo directo, lanzó frases cargadas de dureza. “¿Vieron lo de Ulises Jaitt? Hace dos años tuve que sufrir cómo este chabón me denigraba por televisión por no darle notas... Sin contar el detalle que Natacha conocía a mi mamá y era mejor amiga de Juan. Todos oscuros, se caen las caretas”, escribió en una historia que inmediatamente se viralizó.
El mensaje, en letras blancas sobre fondo negro, dejó en claro que la grieta con Ulises venía de larga data. Lejos de quedarse en un solo posteo, redobló la apuesta con nuevas acusaciones, aludiendo a un supuesto aprovechamiento de la figura de su hermana fallecida.
“Me alegro tanto por este chico que se haya librado de ese parásito donde su único negocio fue el legado de Natacha. Por eso la defiende tanto, se le acaba el negocio. Sepan que una cosa es ser un denunciante de aberraciones y otra muy diferente es vender monetizar esa información. Y eso hacía, si le llegaba el sobre no decía nada. ¿Se dan cuenta?”, sentenció.
Sus palabras se enmarcan en un contexto especialmente sensible: Valentino, hijo de Natacha Jaitt, relató que tras la muerte de su madre quedó bajo el cuidado de Ulises, pero que ese período derivó en un calvario. “Mi tío me pega desde los 8 años. Me escapé de mi casa y estuve viviendo en un hogar hasta que lo pude echar”, aseguró el adolescente en una entrevista con el ciclo Puro Show.
El joven describió situaciones de violencia que marcaron su infancia y adolescencia. Reconoció que frente a la mirada pública debía mantener la imagen de “el tío perfecto”, pero que puertas adentro la realidad era otra. “Para la gente, tenía que dejarlo como el tío perfecto. Entiendo que hizo lo que pudo y siempre buscó lo mejor para mi, creía que la mano dura era la única manera de lograr que yo me portara bien”, relató, mostrando la contradicción entre la percepción mediática y su experiencia personal.
La denuncia de Yospe reabrió viejas heridas en una familia ya golpeada por la inesperada muerte de Natacha en 2019, un hecho que nunca dejó de estar rodeado de dudas y polémicas. La aparición de Benvenuto en este escenario no es menor: su propio caso contra Mammon fue uno de los más resonantes de los últimos años, instalando debates sobre los abusos en el mundo del espectáculo y el rol de los medios en la exposición de las víctimas.
