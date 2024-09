Explotó la interna en LAM: "Sposato miente"

Tal es así que De Brito utilizó su programa en streaming para responderle. Todo comenzó cuando le consultaron qué había pasado verdaderamente con su ex colega. Ante esto, Ángel hizo que estallara la polémica de LAM. Antes que nada, el conductor reveló: "Sposato merecía el Martín Fierro", pero cuando le hablaron sobre las polémicas declaraciones de Santiago, fue cuando estallaron las declaraciones del líder de las angelitas.

"Dice que lo frizé porque no trabajaba. Lo hablamos con él y le dije: ´no quiero que trabajes así´, porque no está trabajando", comenzó diciendo Ángel. Luego, le consultaron, "¿pero así cómo?", por lo que él afirmó: "No trabajando. Yo trabajé muchas veces con Santi, nos conocemos de toda la vida y cuando armo mi equipo con casi todos los que están hoy, ahí viene Santi a trabajar con nosotros también de vuelta".

En ese sentido, continuó: "Cuando pasamos a América se me ocurre ponerlo como movilero y desde ahí trabajó acá conmigo en vivo. Cuando aflojó y dejó de trabajar como a mi me gusta, sino miren cuántos móviles hizo en los últimos meses...". Y, al mismo tiempo, aclaró: "Entonces, se juntó a hablar con Lucas González, el Oso, Gastón a decirle: ´tenes que laburar´ y después me junté yo".

Tal es así que, para cerrar su explicación, Ángel de Brito comentó filoso: "Le expliqué los motivos por los cuales no estaba al aire, por eso digo que miente cuando dice que no sabe los motivos".