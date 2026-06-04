El comunicado sobre Adabel Guerrero que tomó por sorpresa a sus seguidores
Tras su separación de Martín Lamela, la bailarina se alejó de la exposición pública y eligió vivir el duelo amoroso con un perfil más bajo.
Mientras continúa adaptándose a una nueva etapa de su vida tras el final de su relación con Martín Lamela, Adabel Guerrero volvió a captar la atención del público por un motivo muy distinto. En las últimas horas comenzó a circular un comunicado que la tiene como protagonista y que sorprendió a muchos de sus seguidores.
Después de haber hablado abiertamente sobre la ruptura con el exfutbolista, con quien compartió 17 años de relación, la artista había optado por mantener un perfil más reservado. Sin embargo, una noticia vinculada a su carrera volvió a instalar su nombre en las redes sociales.
Según se informó recientemente, Guerrero incursionará en el ámbito musical junto a Leo Travaglio, productor, compositor y propietario del reconocido boliche Esperanto.
“El miércoles 11 de junio en Gorriti Art Center, el productor y compositor presentará en vivo ‘Un poco más’, un feat con Adabel Guerrero. Habrá invitados del ambiente artístico y cobertura de prensa”, se leyó en el mensaje que anunció oficialmente el lanzamiento.
La propia Adabel se mostró entusiasmada con este nuevo desafío artístico, mientras que Travaglio también compartió su alegría por el proyecto. “Feliz de contarles que ya está todo listo para el lanzamiento de una nueva canción que tengo el orgullo de haber grabado con mi adorada amiga Adabel Guerrero, que le puso su hermosa voz, amor y toda su belleza y energía a este proyecto”.
La novedad generó sorpresa entre quienes siguen la trayectoria de la bailarina, acostumbrados a verla destacarse en escenarios ligados a la danza y al teatro musical.
Qué pasó entre Adabel Guerrero y Martín Lamela
Meses atrás, Adabel confirmó públicamente el final de su vínculo con Martín Lamela, padre de su hija Lola, y compartió algunos detalles de la crisis que atravesaban.
Durante una entrevista en LAM, reveló que hacía dos años que no compartía la habitación con su entonces marido. Según explicó, la decisión estuvo relacionada con situaciones cotidianas que afectaban su descanso, especialmente porque tanto él como su hija solían despertarla muy temprano.
La artista contó que, debido a sus compromisos laborales en Sex, muchas veces regresaba a su casa cerca de las cinco de la mañana, por lo que necesitaba dormir varias horas sin interrupciones. Esa situación terminó llevándola a instalarse en otro cuarto.
En medio de las versiones sobre un posible nuevo romance, Guerrero tampoco descartó estar conociendo a Rodrigo Alenaz, una persona cercana a Valeria Archimó. Sobre él comentó: “Es del mundo del karting”. Actualmente, Alenaz se desempeña como director de Rotax, una reconocida firma dedicada a la fabricación de motores de alto rendimiento.
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