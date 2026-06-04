El comunicado sobre Adabel Guerrero que tomó por sorpresa a sus seguidores

Leo Travaglio y Adabel Guerrero

La novedad generó sorpresa entre quienes siguen la trayectoria de la bailarina, acostumbrados a verla destacarse en escenarios ligados a la danza y al teatro musical.

adabel guerrero

Qué pasó entre Adabel Guerrero y Martín Lamela

Meses atrás, Adabel confirmó públicamente el final de su vínculo con Martín Lamela, padre de su hija Lola, y compartió algunos detalles de la crisis que atravesaban.

Durante una entrevista en LAM, reveló que hacía dos años que no compartía la habitación con su entonces marido. Según explicó, la decisión estuvo relacionada con situaciones cotidianas que afectaban su descanso, especialmente porque tanto él como su hija solían despertarla muy temprano.

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La artista contó que, debido a sus compromisos laborales en Sex, muchas veces regresaba a su casa cerca de las cinco de la mañana, por lo que necesitaba dormir varias horas sin interrupciones. Esa situación terminó llevándola a instalarse en otro cuarto.

En medio de las versiones sobre un posible nuevo romance, Guerrero tampoco descartó estar conociendo a Rodrigo Alenaz, una persona cercana a Valeria Archimó. Sobre él comentó: “Es del mundo del karting”. Actualmente, Alenaz se desempeña como director de Rotax, una reconocida firma dedicada a la fabricación de motores de alto rendimiento.