Sin embargo, uno de esos encuentros fue bastante más particular que los demás. El actor, reconocido hincha de River, había conseguido asistir a un partido frente a Boca en La Bombonera, en una época en la que ya no había público visitante en los estadios argentinos. "Un día estaban jugando Boca-River en cancha de Boca. Hace años ya que no vienen visitantes a las canchas y en un Boca-River... Menos que menos. Hay que estar muy loco para ser de un hincha de River reconocido", recordó Pergolini al contextualizar el episodio.