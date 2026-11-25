La gravedad del cuadro quedó en evidencia cuando finalmente recibió el alta médica. En ese momento, un médico clínico de guardia se acercó para transmitirle una frase que todavía conserva en su memoria: “Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá”.

Pero esa no fue la única advertencia que recibió. Los profesionales también le explicaron hasta qué punto había sido importante la rapidez con la que actuó su amigo: “Agradecele a él, a Agustín, porque enseguida te trajo. Donde dejabas pasar tres días más, eso te toma todo el cuerpo y no lo podemos hacer”.

En el proceso de recuperación también tuvo un papel fundamental el cirujano de tórax Fernando Abdala, quien encabezó una intervención junto a su equipo médico. Caire recordó que los profesionales trabajaron durante cuatro horas para limpiar el pulmón y eliminar los restos de la infección.

Al mirar hacia atrás y recordar que todo comenzó con un gesto aparentemente insignificante, el conductor no ocultó su incredulidad: “Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito”.

Finalmente, dejó una recomendación basada en su propia experiencia para quienes suelen manipular las imperfecciones de la piel: “Nunca más. No se toquen los granitos”. Una advertencia que resume el dramático episodio que le tocó atravesar y del que logró recuperarse.