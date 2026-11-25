Hernán Caire contó el dramático episodio de salud que casi le cuesta la vida
El conductor recordó la grave infección que sufrió en 2018, cuando una bacteria llegó a uno de sus pulmones.
Hernán Caire sorprendió al revelar el difícil episodio de salud que atravesó en 2018 y que comenzó con una acción tan cotidiana como apretarse un granito. Lo que parecía una imperfección inofensiva terminó desencadenando una infección de extrema gravedad que puso en riesgo su vida.
En una entrevista con Paparazzi, el conductor reconstruyó aquellos días de incertidumbre, en los que permaneció internado durante dos meses y tuvo que atravesar numerosas intervenciones quirúrgicas. La bacteria había ingresado a su organismo y llegado hasta uno de sus pulmones, lo que complicó seriamente su estado de salud.
Al recordar cómo comenzó todo, Caire le relató a la periodista Luciana Elbusto: “Cuando tuve el problema del pulmón, que por apretarme un granito en la boca se me fue una bacteria al pulmón, se me complicó... Estuve dos meses internado, muchas operaciones, muchos estudios, no daban en el punto, hasta que se dio”.
La persona que fue clave para salvarlo
Durante su internación, los médicos realizaron distintos estudios para identificar el origen de la infección y encontrar el tratamiento adecuado. En medio de ese panorama apareció Agustín Alí, médico de cabecera de su familia y amigo personal del conductor, a quien su mamá había bautizado cariñosamente como “San Agustín”.
Según contó, fue él quien advirtió rápidamente la gravedad de la situación y tomó la decisión de trasladarlo para que recibiera atención especializada. Su intervención resultó determinante para evitar que la infección continuara avanzando y comprometiera todavía más su organismo.
La gravedad del cuadro quedó en evidencia cuando finalmente recibió el alta médica. En ese momento, un médico clínico de guardia se acercó para transmitirle una frase que todavía conserva en su memoria: “Sos el primero que con esa enfermedad se va caminando de acá”.
Pero esa no fue la única advertencia que recibió. Los profesionales también le explicaron hasta qué punto había sido importante la rapidez con la que actuó su amigo: “Agradecele a él, a Agustín, porque enseguida te trajo. Donde dejabas pasar tres días más, eso te toma todo el cuerpo y no lo podemos hacer”.
En el proceso de recuperación también tuvo un papel fundamental el cirujano de tórax Fernando Abdala, quien encabezó una intervención junto a su equipo médico. Caire recordó que los profesionales trabajaron durante cuatro horas para limpiar el pulmón y eliminar los restos de la infección.
Al mirar hacia atrás y recordar que todo comenzó con un gesto aparentemente insignificante, el conductor no ocultó su incredulidad: “Y vos decís: por esa boludez de apretarte un granito”.
Finalmente, dejó una recomendación basada en su propia experiencia para quienes suelen manipular las imperfecciones de la piel: “Nunca más. No se toquen los granitos”. Una advertencia que resume el dramático episodio que le tocó atravesar y del que logró recuperarse.
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