Salud: qué movimientos ayudan a descontracturar y liberar la zona lumbar
Una investigación científica reveló que caminar puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar dolor lumbar crónico.
El dolor lumbar crónico es uno de los problemas de salud más frecuentes y puede afectar considerablemente la calidad de vida. El sedentarismo y la falta de actividad física son algunos de los factores que favorecen su aparición, mientras que encontrar alternativas para aliviarlo representa un desafío para la medicina.
Sin embargo, una reciente investigación científica puso el foco en una actividad cotidiana que podría ayudar a combatir estas molestias: caminar. El estudio analizó cómo influye esta actividad en el dolor de espalda y destacó la importancia de mantenerse en movimiento para prevenir y aliviar las molestias lumbares.
El ejercicio recomendado por especialistas para el dolor lumbar
Un estudio realizado en Noruega encontró que caminar más de 100 minutos al día puede ayudar a reducir el riesgo de desarrollar dolor lumbar crónico. Los investigadores destacaron que se trata de una actividad sencilla, segura y accesible, que puede incorporarse de forma simple a la rutina y convertirse en una herramienta clave para prevenir estas molestias.
Además, caminar aporta otros beneficios para la salud: ayuda a mejorar la circulación y el funcionamiento cardiovascular, regula los niveles de azúcar en sangre, fortalece los huesos y los músculos y contribuye a controlar el peso. También puede reducir el estrés y favorecer el bienestar emocional.
Hábitos cotidianos para cuidar la postura corporal
Mantener una buena postura corporal no depende únicamente de hacer ejercicio, sino también de incorporar pequeños hábitos durante el día. Evitar permanecer muchas horas sentado, levantarse y caminar cada cierto tiempo y mantener una postura cómoda al trabajar o estudiar y evitar posiciones forzadas durante períodos prolongados.
También es importante prestar atención a la forma de levantar objetos pesados, flexionar las rodillas en lugar de doblar la espalda y evitar cargar peso de un solo lado del cuerpo. Estos hábitos cotidianos, junto con la actividad física regular, pueden ayudar a reducir las molestias y proteger la salud de la espalda.
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