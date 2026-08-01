Facundo Arana publicó una foto de su adolescencia y causó furor

La reacción de Facundo Arana al ver la producción de fotos en ropa interior que hizo María Susini

María Susini volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar una serie de fotos en ropa interior. La modelo, nacida en Gualeguay, Entre Ríos, eligió compartir una producción en la que se la ve posando sobre una cama, lo que desató una ola de elogios en redes sociales.

María Susini hizo una sensual producción de fotos en blanco y negro.

“Sensualidad y belleza en todo su esplendor”, “¡Divina! Este verano la vi cómo trata con la gente en la vida cotidiana y la verdad que súper amable y cero diva, una Diosa que no se la cree” y “Sos tan bella por fuera y por dentro”, dueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.

La publicación de Susini sumó un condimento especial cuando Facundo Arana, el padre de sus tres hijos, decidió dejar su opinión en los comentarios.

El actor reaccionó con cinco emojis de fueguitos y reposteó la publicación, un gesto que no pasó desapercibido y que fue interpretado como una muestra de admiración y buena sintonía entre ambos.

La reacción de Facundo Arana. Foto: @mariasusini.

Los seguidores celebraron la actitud de Arana y la relación que mantienen luego de haberse reconciliado. “Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja”, escribió una usuaria, reflejando el sentir de muchos que siguen atentos cada interacción pública entre ambos.