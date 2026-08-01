Facundo Arana publicó una foto de su adolescencia y causó furor
El actor sorprendió con una imagen de cuando tenía 15 años y dejó en emotivo mensaje.
En los últimos días, Facundo Arana revolucionó las redes sociales tras publicar en su cuenta de Instagram una foto inédita de cuando tenía apenas 15 años. La imagen, que despertó una ola de nostalgia entre sus seguidores, estuvo acompañada de un mensaje emotivo en el que el actor reflexionó sobre su historia y el paso del tiempo.
“Me tomaron esa foto a mis 15 años. Todavía guardo esa revista, esa remera y mi sonrisa“, escribió el actor en Instagram. Además, sumó una frase cargada de emoción: ”Dejarlo todo en la cancha es perfecto. Al chico de la foto le diría que estoy orgulloso de él. Ya venía dándolo todo. Con una sonrisa en la cara“.
Fiel a su estilo, el actor cerró la publicación con una cuota de humor y desafió a sus seguidores: "Buenas noches. Solo para +40. ¿Qué revista es esa? Métanle pila, pero valen respuestas incorrectas“.
La foto no tardó en viralizarse y, en apenas 10 horas, acumuló más de 10.000 “me gusta” y cientos de comentarios. Los fanáticos aprovecharon para recordar distintas etapas de la carrera de Arana y compartir mensajes de cariño.
Entre las reacciones destacadas, varias figuras del espectáculo se sumaron al furor. Natalia Oreiro y Eleonora Wexlerfueron algunas de las colegas que le dejaron su “me gusta”, acompañando la ola de nostalgia que generó la imagen.
La reacción de Facundo Arana al ver la producción de fotos en ropa interior que hizo María Susini
María Susini volvió a captar la atención de sus seguidores tras publicar una serie de fotos en ropa interior. La modelo, nacida en Gualeguay, Entre Ríos, eligió compartir una producción en la que se la ve posando sobre una cama, lo que desató una ola de elogios en redes sociales.
“Sensualidad y belleza en todo su esplendor”, “¡Divina! Este verano la vi cómo trata con la gente en la vida cotidiana y la verdad que súper amable y cero diva, una Diosa que no se la cree” y “Sos tan bella por fuera y por dentro”, dueron algunos de los comentarios que recibió el posteo.
La publicación de Susini sumó un condimento especial cuando Facundo Arana, el padre de sus tres hijos, decidió dejar su opinión en los comentarios.
El actor reaccionó con cinco emojis de fueguitos y reposteó la publicación, un gesto que no pasó desapercibido y que fue interpretado como una muestra de admiración y buena sintonía entre ambos.
Los seguidores celebraron la actitud de Arana y la relación que mantienen luego de haberse reconciliado. “Amamos los fueguitos de Arana. Hermosa pareja”, escribió una usuaria, reflejando el sentir de muchos que siguen atentos cada interacción pública entre ambos.
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