Luck Ra habló tras su separación de La Joaqui y aclaró los rumores: "Me hice cargo"

El músico también enfrentó los rumores que señalaron a Tuli Acosta como una supuesta tercera en discordia. Sin rodeos, rechazó esa versión y afirmó: “Nada de lo que se me bardea es cierto. Con Tuli no pasó nada”.

Finalmente, compartió una reflexión sobre el difícil momento que atraviesa tras la separación. “Lo que más me duele es que duden que no haya querido hacerla feliz”, sostuvo, una frase que coincide con las recientes declaraciones de La Joaqui, quien había definido a Luck Ra como “el único amor sano” que tuvo y “el novio que más feliz” la hizo.