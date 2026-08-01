Tras el cruce con Karen Reichardt, Matilda Blanco emitió un mensaje contundente junto a sus mascotas

La panelista y activista proteccionista Matilda Blanco rompió el silencio en sus redes sociales luego del tenso enfrentamiento que protagonizó en vivo con la diputada Karen Reichardt. A través de un posteo en Instagram, compartió imágenes junto a sus perros y gatos, y acompañó las fotos con un mensaje que pareció ser una réplica directa al escándalo que terminó con la legisladora abandonando el estudio de LAM.