Tras el cruce con Karen Reichardt, Matilda Blanco emitió un mensaje contundente junto a sus mascotas
Luego del fuerte cruce televisivo con la diputada Reichardt, la panelista publicó fotos con sus mascotas, agradeció el apoyo recibido y dejó una frase que resonó como respuesta al episodio.
La panelista y activista proteccionista Matilda Blanco rompió el silencio en sus redes sociales luego del tenso enfrentamiento que protagonizó en vivo con la diputada Karen Reichardt. A través de un posteo en Instagram, compartió imágenes junto a sus perros y gatos, y acompañó las fotos con un mensaje que pareció ser una réplica directa al escándalo que terminó con la legisladora abandonando el estudio de LAM.
"¡Que nadie nos saque del camino! Pucho, Tuta, Tom, Gordo, Negrita, Lupina, Pipo y Stich, todos les agradecemos el amor y el apoyo", escribió Blanco, nombrando una por una a sus mascotas. La publicación, que la muestra en su hogar rodeada de animales, recibió rápidamente el respaldo de figuras del espectáculo como Jorgito Moliners, Nai Awada, Sabrina Carballo y Graciela Borges, quien comentó: "Cada día te quiero más".
Con esta acción, la asesora de moda eligió no continuar la discusión en el mismo tono del programa, sino reafirmar desde un lugar personal su vínculo con los animales y su compromiso con la protección y el rescate, en lo que significó su primera reacción pública después del incidente.
El cruce que desató la polémica
El conflicto se originó durante una entrevista en la que Reichardt exponía un proyecto de ley para regular criaderos, refugios y hogares de tránsito de animales. Blanco cuestionó la iniciativa y sostuvo que buscaba "legalizar los criaderos", al tiempo que le reclamó: "Pedile disculpas a los animales, a los proteccionistas, a los dieciocho millones de animales".
La discusión escaló rápidamente. Reichardt respondió con dureza: "Sos una maleducada, vos me tenés que pedir disculpas a mí". La panelista insistió: "Qué lamentable que seas tan ignorante. Los refugios son privados, los pagamos nosotros con lo que podemos. No tenés ni idea de lo que estás haciendo".
El intercambio se volvió cada vez más tenso hasta que la diputada, visiblemente molesta, le dijo a Blanco: "No seas ordinaria. Calmate, porque sos muy bruta". Acto seguido, se dirigió al conductor Ángel de Brito, manifestó su enojo, se quitó el micrófono y abandonó el estudio en medio de la tensión.
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