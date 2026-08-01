Impactante testimonio de la prima de Thiago Medina tras la denuncia por abuso: "Nadie sabe lo que pasé"
La joven de 19 años que denunció al ex Gran Hermano rompió el silencio y brindó detalles sobre el presunto ataque ocurrido cuando ambos eran menores de edad.
La denuncia contra Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, quedó en manos de la Justicia tras la presentación realizada por Lara Agustina Ledesma, su prima. Luego de radicar la acusación por presunto abuso sexual, la joven contó el motivo por el que guardó silencio y la reacción que tuvo la familia del acusado cuando decidió hablar.
En una entrevista, la joven explicó que guardó silencio durante un extenso periodo debido a las graves advertencias recibidas sobre las tensiones familiares que inevitablemente se generarían. Recién a los quince años logró confesar la situación ante su círculo íntimo, sintiendo un constante agobio psicológico que afectó severamente su bienestar emocional.
De acuerdo con su relato para LAM (América TV), el ex participante de Gran Hermano le habría dicho que no cuente lo sucedido porque “se iba a armar mucho quilombo en la familia”. Ante esta situación, la denunciante afirmó: “Después yo me callé un montón de tiempo. Yo me callé hasta los quince años, que fue cuando por primera vez lo pude contar porque ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza esto”.
Al respecto de aquel dramático momento vivido en su hogar, la damnificada recordó con crudeza: “Yo estaba acostada en mi pieza, cuando Thiago estaba con mi hermano” y detalló que luego la situación familiar escaló directamente al entorno íntimo de la joven, cuando el ex participante del popular programa televisivo comenzó a tocarla imprudentemente.
Durante la entrevista, también recordó una conversación que, según su relato, mantuvo con Thiago luego de que la situación llegara a conocimiento de la familia. "Él contó llorando que lo perdone, que no quería hacer eso. Estaba mi mamá. Con mi papá no me hablo. Mi mamá le dijo que no lo iba a perdonar pero que no le iba a hacer nada. Queríamos que no lo sepa todo el mundo", aseguró.
Sobre la decisión de presentar la denuncia, Lara explicó que fue algo que pensó durante mucho tiempo y que finalmente decidió avanzar por un motivo particular. "Estaba preparada para hacerla, lo pensé un montón, pero creo que tienen que saberlo porque tiene dos nenas", señaló.
"Quiero saber a qué se refiere con que lo jodí, que lo diga", expresó, haciendo referencia al comunicado publicado por el ex de Daniela Celis tras conocerse la denuncia.
Por último, Lara aclaró que su intención es que la situación sea investigada y que su testimonio sea escuchado. "No sé si va a ir preso, pero es más que nada para que la gente sepa la clase de persona que es. Tiene dos nenas. Para que cuiden a sus hijas. Yo también tengo una", concluyó.
Detalles formales sobre la denuncia contra Thiago Medina en la justicia
La presentación legal fue radicada por Lara Agustina Ledesma en una comisaría oficial situada en la provincia de Buenos Aires. Según los datos judiciales que trascendieron públicamente, el episodio principal objeto de investigación se habría registrado cuando la víctima tenía alrededor de doce o trece años de edad.
La denunciante relató que los hechos incluyeron tocamientos y situaciones de extrema gravedad ocurridas en el ámbito doméstico cotidiano. Durante la emisión de LAM, donde se difundió primariamente el caso, se indicó que el expediente quedó formalmente bajo la órbita del fiscal interviniente para avanzar con las medidas probatorias que correspondan.
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