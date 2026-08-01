Impactante testimonio de la prima de Thiago Medina tras la denuncia por abuso: "Nadie sabe lo que pasé"

Sobre la decisión de presentar la denuncia, Lara explicó que fue algo que pensó durante mucho tiempo y que finalmente decidió avanzar por un motivo particular. "Estaba preparada para hacerla, lo pensé un montón, pero creo que tienen que saberlo porque tiene dos nenas", señaló.

"Quiero saber a qué se refiere con que lo jodí, que lo diga", expresó, haciendo referencia al comunicado publicado por el ex de Daniela Celis tras conocerse la denuncia.

Por último, Lara aclaró que su intención es que la situación sea investigada y que su testimonio sea escuchado. "No sé si va a ir preso, pero es más que nada para que la gente sepa la clase de persona que es. Tiene dos nenas. Para que cuiden a sus hijas. Yo también tengo una", concluyó.

Detalles formales sobre la denuncia contra Thiago Medina en la justicia

La presentación legal fue radicada por Lara Agustina Ledesma en una comisaría oficial situada en la provincia de Buenos Aires. Según los datos judiciales que trascendieron públicamente, el episodio principal objeto de investigación se habría registrado cuando la víctima tenía alrededor de doce o trece años de edad.

La denunciante relató que los hechos incluyeron tocamientos y situaciones de extrema gravedad ocurridas en el ámbito doméstico cotidiano. Durante la emisión de LAM, donde se difundió primariamente el caso, se indicó que el expediente quedó formalmente bajo la órbita del fiscal interviniente para avanzar con las medidas probatorias que correspondan.