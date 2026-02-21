Facundo Arana rompió el silencio tras su separación de María Susini: qué dijo
El actor habló de su presente, elogió a su ex y desmintió rumores de romance en un móvil que rápidamente se viralizó.
El actor Facundo Arana habló públicamente en Intrusos luego de confirmarse su separación de María Susini, con quien compartió casi dos décadas de relación y tres hijos en común. En un móvil que rápidamente se viralizó, el artista eligió un tono sereno y lejos del escándalo, aunque dejó varias definiciones fuertes sobre su presente, su familia y los rumores que circularon en las últimas semanas.
Lejos de dramatizar, Arana dejó en claro que atraviesa el momento con entereza y apoyado en el trabajo. “Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando”, aseguró, y destacó el rol que tuvo su profesión para salir adelante: “El arte realmente te salva”. En ese sentido, explicó que subirse al escenario y mantenerse activo fue clave para transitar esta etapa personal sin exponerse demasiado mediáticamente.
Consultado por su vínculo actual con Susini, el actor fue contundente al marcar respeto absoluto. La definió como “el ser humano más excepcional” que conoce y remarcó que, más allá de la ruptura, siguen unidos como familia. Sin embargo, también trazó un límite claro cuando le pidieron detalles sobre la separación: dejó en claro que se trata de un tema “íntimo” y que no piensa profundizar públicamente para proteger a sus hijos.
Otro de los puntos más comentados del móvil fue su respuesta a los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Gabriela Sari. Arana se mostró relajado frente a esas versiones e incluso se permitió ironizar: aseguró que no le molestan y que le causan gracia. Además, negó cualquier romance y explicó que mantienen una relación cercana desde hace años, a la que definió como fraternal. Incluso contó que habló del tema con ella para evitar malos entendidos.
Sobre una posible reconciliación con Susini, el actor evitó definiciones tajantes y volvió a refugiarse en la prudencia. Sin confirmar ni descartar nada, reiteró que se trata de una historia muy personal y que ya había dicho todo lo que consideraba necesario. La postura fue coherente con el perfil que viene sosteniendo desde que se conoció la separación: bajo perfil, respeto mutuo y cero escándalos.
