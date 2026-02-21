Facundo Arana rompió el silencio tras su separación de María Susini: qué dijo

Otro de los puntos más comentados del móvil fue su respuesta a los rumores que lo vincularon sentimentalmente con Gabriela Sari. Arana se mostró relajado frente a esas versiones e incluso se permitió ironizar: aseguró que no le molestan y que le causan gracia. Además, negó cualquier romance y explicó que mantienen una relación cercana desde hace años, a la que definió como fraternal. Incluso contó que habló del tema con ella para evitar malos entendidos.