Revelan que María Susini sospecha que Facundo Arana le fue infiel: qué rol juega Gabriela Sari
Tras 19 años juntos, la separación de Facundo Arana y María Susini generó rumores de romance con Gabriela Sari, mientras la ex del actor atraviesa dudas sobre la relación de su expareja.
La ruptura de Facundo Arana y María Susini, tras 19 años de vínculo, volvió a poner a los actores en el centro de la escena mediática. Entre los rumores de un romance con Gabriela Sari, Juan Etchegoyen se encargó de revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre la separación y el modo en que la ex del actor atraviesa estas versiones explosivas.
“Ustedes saben que en los últimos días se ha generado toda una polémica en relación a la separación de Facundo Arana y Maria Susini, ruptura que a mí me contaban hace tiempo, pero ninguno de los dos me la confirmó entonces no la di”, comenzó diciendo el conductor, marcando un antes y un después en la historia mediática de la pareja.
A lo largo de su relato, Etchegoyen precisó: “Quiero hablar ya que pasaron unos días de lo que ocurrió acá entre los famosos. Primero que la decisión la toma ella. Escuché de todo con respecto a la ruptura, pero nadie según mi información dijo lo que realmente sucedió acá. Y no digo que no haya desgaste, ni que no congeniaban más. Seguro eso pasó también pero no es el detonante”. En su exposición, dejó entrever que existen factores privados y complejos detrás de la separación que hasta ahora no habían sido ventilados públicamente.
El conductor no dejó de lado la posibilidad de reconciliación: “Quizás en algún momento (si es que no se reconcilian, porque yo a esta hora no lo descarto por alguna info que me va llegando) ellos lo dicen cuando se sientan preparados”, sostuvo, anticipando que todavía hay capítulos por escribir en esta historia.
Además, aportó un dato delicado sobre la relación del actor con Gabriela Sari: “Acá hay algo íntimo que ninguno de los dos pudo superar y que yo acá hoy no lo voy a decir porque prefiero no profundizar. Lo que sí quiero decir es que es algo muy privado que a ellos les corresponde decirlo. A todo esto y más allá de este punto, a mí me dicen que Maria Susini tiene serias dudas de la relación de Facundo con Gabriela Sari. No sé si habrá visto algo en el pasado entre ellos o será por las declaraciones de Gabriela en estos días. Y digo esto solamente porque soy prudente. Es por lo menos extraño que Gabriela defina como bombón a Arana en este contexto”, precisó Etchegoyen, sumando leña a un fuego que no deja de encender la atención del público.
Finalmente, cerró con un comentario sobre la complejidad de las rupturas de largo plazo: “Y lo que les digo yo también es que nadie se separa en una armonía y paz como ellos venden que me parece bien para no generar escándalo. Nadie termina una relación de 20 años en un contexto de amor y armonía desenfrenada”, concluyó, dejando entrever que detrás de la aparente calma mediática, los sentimientos y las tensiones siguen presentes.
