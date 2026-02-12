Revelan que María Susini sospecha que Facundo Arana le fue infiel: qué rol juega Gabriela Sari

Además, aportó un dato delicado sobre la relación del actor con Gabriela Sari: “Acá hay algo íntimo que ninguno de los dos pudo superar y que yo acá hoy no lo voy a decir porque prefiero no profundizar. Lo que sí quiero decir es que es algo muy privado que a ellos les corresponde decirlo. A todo esto y más allá de este punto, a mí me dicen que Maria Susini tiene serias dudas de la relación de Facundo con Gabriela Sari. No sé si habrá visto algo en el pasado entre ellos o será por las declaraciones de Gabriela en estos días. Y digo esto solamente porque soy prudente. Es por lo menos extraño que Gabriela defina como bombón a Arana en este contexto”, precisó Etchegoyen, sumando leña a un fuego que no deja de encender la atención del público.