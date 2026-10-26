Facundo Moyano sembró más dudas sobre el supuesto embarazo de Candela Arizaga: "Que lo diga ella..."
El sindicalista fue abordado por la prensa y reaccionó incómodo a la pregunta sobre si su novia se encuentra en la dulce espera.
Si bien la Justicia decidió levantar la perimetral que pesaba sobre Facundo Moyano, el dirigente sindicalista continúa en medio de una tormenta mediática que lo asedia en búsqueda de respuestas sobre su futuro junto a Candela Arizaga.
Durante este lunes, Moyano fue abordado por la prensa e indicó: "No, ahora, lo que yo quiero es que se conozcan las caras, que se conozcan los nombres de los victimarios, que se conozcan los nombres de las víctimas, ni siquiera los periodistas que hacen policiales. Esto no es echar la culpa a los periodistas, los periodistas obviamente hacen su trabajo, quieren visibilizar mi cara, les sirve visibilizar mi cara", comenzó señalando.
Seguidamente, volvió a defender su inocencia y a dejar en claro que la causa que se inició en su contra le pareció un absurdo: "La realidad es que acá no hay nada, acá no hay violencia de género, es más, el otro día a Candela me preguntaba 'Che, ¿qué digo respecto al embarazo y qué digo respecto al casamiento?' Le digo, vos fijate cómo se transformó esto, ¿no? Empezamos con violencia de género, seguimos con privación y legítima libertad y ahora estamos hablando de embarazo...".
Facundo Moyano sembró más dudas sobre el supuesto embarazo de Candela Arizaga: "Que lo diga ella..."
Tras ser consultado sobre si su novia está embarazada, el dirigente sostuvo: "No, mirá, después se enojan conmigo, yo no puedo confirmar nada. La realidad es que el ciclo de Candela es irregular y que lo diga ella, yo no voy a confirmar nada".
Lo cierto es que, ya sin impedimentos legales para estar juntos, Facundo Moyano y Candela Arizaga continúan con la relación que se vio sacudida tras un confuso episodio a inicios de agosto, donde se pudo ver a la joven modelo corriendo por la calle desorientada, mientras Moyano intentaba frenarla.
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