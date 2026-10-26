Facundo Moyano sembró más dudas sobre el supuesto embarazo de Candela Arizaga: "Que lo diga ella..."

Seguidamente, volvió a defender su inocencia y a dejar en claro que la causa que se inició en su contra le pareció un absurdo: "La realidad es que acá no hay nada, acá no hay violencia de género, es más, el otro día a Candela me preguntaba 'Che, ¿qué digo respecto al embarazo y qué digo respecto al casamiento?' Le digo, vos fijate cómo se transformó esto, ¿no? Empezamos con violencia de género, seguimos con privación y legítima libertad y ahora estamos hablando de embarazo...".