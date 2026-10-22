Le preguntaron a Candela Arizaga si está embarazada de Facundo Moyano y su respuesta alimentó los rumores
La modelo fue abordada por la prensa cuando llegó a la fiscalía para tratar la situación judicial que involucra a su pareja.
Candela Arizaga volvió a quedar en el centro de la escena junto a Facundo Moyano. Esta vez, la modelo fue consultada sobre los rumores de embarazo y su reacción no pasó inadvertida: lejos de confirmar la noticia o desmentirla, dejó una respuesta que alimentó las versiones.
Todo ocurrió este jueves, cuando Arizaga llegó a la fiscalía acompañada por su abogado para abordar la situación judicial que involucra al exdiputado y sindicalista. En medio de la aglomeración de periodistas que buscaban obtener su testimonio, Mercedes Ninci le hizo una pregunta directa durante un móvil de La Mañana con Moria.
“¿Estás embarazada?”, le preguntó la periodista. Candela reaccionó con un “ay” y una amplia sonrisa, un gesto que llamó la atención de quienes estaban presentes. “No dijo que no”, comentó Ninci tras el intercambio. Sin embargo, la modelo no confirmó ni negó que esté esperando un hijo con Moyano. Según otras crónicas del episodio, ante la consulta respondió: “No puedo responder eso”.
Candela Arizaga habló de casamiento con Facundo Moyano
La pregunta sobre un posible embarazo llegó en medio de las repercusiones por el reencuentro de la pareja en Madrid y la causa judicial que atraviesan. Durante el contacto con la prensa, Arizaga también se refirió a la posibilidad de que se levante la restricción de acercamiento vigente. “Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva”, expresó. Además, defendió su postura frente a las versiones sobre un supuesto intento de modificar su testimonio y sostuvo: “Mi declaración siempre fue la misma”.
Por otra parte, la modelo reconoció que le gustaría casarse con Facundo Moyano, otra declaración que volvió a poner el futuro de la pareja bajo la lupa.
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