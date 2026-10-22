Le preguntaron a Candela Arizaga si está embarazada de Facundo Moyano y su respuesta alimentó los rumores

Candela Arizaga habló de casamiento con Facundo Moyano

La pregunta sobre un posible embarazo llegó en medio de las repercusiones por el reencuentro de la pareja en Madrid y la causa judicial que atraviesan. Durante el contacto con la prensa, Arizaga también se refirió a la posibilidad de que se levante la restricción de acercamiento vigente. “Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva”, expresó. Además, defendió su postura frente a las versiones sobre un supuesto intento de modificar su testimonio y sostuvo: “Mi declaración siempre fue la misma”.