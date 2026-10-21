Citan a audiencia a Facundo Moyano y Candela Arizaga para revisar la orden de restricción

Pese a que el referente sindical obtuvo la excarcelación, el juzgado interviniente dictó pautas de conducta estrictas, entre las que sobresale la prohibición de contacto y acercamiento hacia la víctima.

No obstante, la situación procesal de Moyano volvió a complicarse en septiembre, cuando la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad sumó una nueva imputación por desobediencia. La medida responde a las sospechas de que el imputado habría violado la perimetral al reunirse con Arizaga en las instalaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires.