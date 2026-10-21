Citan a audiencia a Facundo Moyano y Candela Arizaga para revisar la orden de restricción
Tras protagonizar un polémico momento en agosto, Facundo Moyano y Candela Arizaga se reconciliaron, pero la Justicia aún debe resolver su situación.
La Justicia dio un nuevo paso en la causa que investiga al sindicalista y exdiputado Facundo Moyano por presunta violencia de género y privación ilegítima de la libertad. En este marco, el expediente suma un momento decisivo con la citación de las partes involucradas a los tribunales.
Moyano fue convocado a presentarse este jueves 22 de octubre a las 10:00. La audiencia responde a una presentación efectuada por su propia defensa, con la que busca conseguir el levantamiento de la orden de restricción perimetral que actualmente le prohíbe acercarse o comunicarse con su novia, Candela Arizaga.
Por su parte, Arizaga fue citada para el mismo día a las 13:00 con el fin de prestar declaración testimonial. Antes de ingresar a la sede judicial, la joven deberá someterse a un examen técnico en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), luego de que la Justicia desestimara un recurso presentado por su defensa para evitar esta nueva pericia.
La citación de la joven apunta a profundizar diversos ejes del expediente y determinar si pudo haber sido víctima de algún tipo de coacción o presión. Las miradas judiciales se intensificaron en los últimos días tras trascender información sobre un presunto encuentro de la pareja en la ciudad de Madrid.
Los antecedentes del caso
El expediente judicial contra el dirigente gremial se inició el pasado 4 de agosto, tras un episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, donde Arizaga fue vista corriendo al salir del edificio que habitaba el exdiputado. Aquel hecho derivó en la detención de Moyano y su posterior imputación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.
Pese a que el referente sindical obtuvo la excarcelación, el juzgado interviniente dictó pautas de conducta estrictas, entre las que sobresale la prohibición de contacto y acercamiento hacia la víctima.
No obstante, la situación procesal de Moyano volvió a complicarse en septiembre, cuando la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad sumó una nueva imputación por desobediencia. La medida responde a las sospechas de que el imputado habría violado la perimetral al reunirse con Arizaga en las instalaciones del Aira Apart Hotel Buenos Aires.
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