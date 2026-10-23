"Con una botella de whisky encima": la brutal confesión de Facundo Moyano tras su entrevista con Moria Casán

"Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo, y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo. Lo inventó este tipo", lanzó enfático el dirigente.

Sobre las primeras versiones, Moyano sostuvo: "Ojalá algún día lo entrevisten para ver lo que es. Yo creo que habla y se van a dar cuenta de lo que es extorcionador, chanta, violento y delincuente. No es un policía, es un delincuente".

"Los otros policías se portaron bien, más allá de que me decían 'te vamos a cuidar, quedate tranquilo'... De la policía no va a salir nada, pero en los minutos todo", sentenció el hijo de Hugo.

Para cerrar su contundente mensaje, Moyano dejó en claro sus deseos de dar vuelta la página tras la tormenta mediática. "Pero bueno, las pelotudeces se hicieron increíbles. Espero que termine pronto todo esto. En realidad, para mí ya terminó, lo principal era la salud de Candela", concluyó.