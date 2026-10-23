"Con una botella de whisky encima": la brutal confesión de Facundo Moyano tras su entrevista con Moria Casán
Luego de la repercusión que tuvo la entrevista con la "One" por su particupar estado, el dirigente se confesó con algunas declaraciones muy puntuales.
El escándalo mediático y judicial en torno a Facundo Moyano sumó un nuevo y explosivo capítulo. En las últimas horas, en el programa conducido por Moria Casán, la producción puso al aire un revelador audio del exdiputado e dirigente sindical en el que admite, sin filtro, las condiciones en las que se presentó semanas atrás.
El dirigente, en esa oportunidad, llegó tarde a la nota y mostró una actitud errática durante su descargo sobre el conflicto con su pareja, Candela Arizaga.
"Ya fui al programa con una botella de whisky encima, sin dormir, deprimido, enojado, dolido...", se lo escucha confesar a Moyano en la grabación difundida por La One.
Pese a la visible alteración con la que se presentó en aquella oportunidad, el dirigente sindical valoró el espacio para dar su versión: "Y así todo me fui contento porque, como dijiste vos, hice una catarsis. No dije 'mi verdad', dije la verdad, y la verdad la tiene que decir la Justicia, que creo que es evidente".
Facundo Moyano: un escándalo con denuncias cruzadas y fuertes acusaciones
Durante su sincericidio, Moyano también apuntó duramente contra el origen del conflicto, cuestionando el enfoque mediático sobre supuestos planes de casamiento o embarazo.
"Lo loco es que preguntan del casamiento y del embarazo, y todo esto empezó por violencia de género, privación ilegítima de la libertad y drogas, algo que Candela jamás dijo. Lo inventó este tipo", lanzó enfático el dirigente.
Sobre las primeras versiones, Moyano sostuvo: "Ojalá algún día lo entrevisten para ver lo que es. Yo creo que habla y se van a dar cuenta de lo que es extorcionador, chanta, violento y delincuente. No es un policía, es un delincuente".
"Los otros policías se portaron bien, más allá de que me decían 'te vamos a cuidar, quedate tranquilo'... De la policía no va a salir nada, pero en los minutos todo", sentenció el hijo de Hugo.
Para cerrar su contundente mensaje, Moyano dejó en claro sus deseos de dar vuelta la página tras la tormenta mediática. "Pero bueno, las pelotudeces se hicieron increíbles. Espero que termine pronto todo esto. En realidad, para mí ya terminó, lo principal era la salud de Candela", concluyó.
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