Nuevamente, reprogramaron la audiencia de Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano

Por su parte, la Fiscalía evalúa la posible existencia de una situación de asimetría de poder vinculada con la posición política y los recursos económicos del exdiputado, por lo que busca conocer la situación actual de la joven en el marco de la investigación.

La causa contra Facundo Moyano

El exdiputado está imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. En el marco del expediente, la Justicia dispuso una prohibición de contacto y acercamiento respecto de Candela Arizaga, que rige dentro del territorio argentino.

El viaje de ambos a Europa generó interrogantes en el marco de la causa debido a la vigencia de esa restricción. La nueva audiencia se realizará mientras la investigación continúa en curso, sin que las imputaciones contra Moyano impliquen una declaración de culpabilidad.