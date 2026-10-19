Nuevamente, reprogramaron la audiencia de Candela Arizaga en la causa contra Facundo Moyano
La joven no se presentó a la citación de la Oficina de Violencia Doméstica y la Fiscalía fijó una nueva fecha para este jueves.
La Justicia reprogramó la audiencia de Candela Arizaga, pareja del exdiputado Facundo Moyano, luego de que la joven faltara a la citación de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), en el marco de la causa por el episodio ocurrido el 4 de agosto en el barrio porteño de Belgrano.
Según informó el abogado de la influencer a Noticias Argentinas, la fiscal Florencia Nocerez rechazó la justificación presentada por la defensa y fijó la nueva audiencia el jueves 22 de octubre a las 13.
El objetivo de la instancia es conocer la situación actual de Arizaga y recabar información sobre el viaje que realizó a Europa junto a Moyano, pese a que continúa vigente en la Argentina una medida de prohibición de contacto y acercamiento entre ambos.
La postura de la defensa de Candela Arizaga
Los representantes legales sostienen que la joven no debería presentarse a la nueva citación, ya que solicitó en distintas oportunidades el cierre de la causa y el levantamiento de las medidas restrictivas impuestas a Facundo Moyano.
Entre los argumentos presentados figura la voluntad de la influencer de no someterse a otra entrevista, al considerar que podría constituir un acto de revictimización.
Por su parte, la Fiscalía evalúa la posible existencia de una situación de asimetría de poder vinculada con la posición política y los recursos económicos del exdiputado, por lo que busca conocer la situación actual de la joven en el marco de la investigación.
La causa contra Facundo Moyano
El exdiputado está imputado por los delitos de lesiones leves agravadas por el contexto de violencia de género, privación ilegítima de la libertad y desobediencia. En el marco del expediente, la Justicia dispuso una prohibición de contacto y acercamiento respecto de Candela Arizaga, que rige dentro del territorio argentino.
El viaje de ambos a Europa generó interrogantes en el marco de la causa debido a la vigencia de esa restricción. La nueva audiencia se realizará mientras la investigación continúa en curso, sin que las imputaciones contra Moyano impliquen una declaración de culpabilidad.
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