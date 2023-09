Eva Bargiela rompió el silencio tras su separación de Facundo Moyano

A partir de allí, comenzaron a llegar las repercusiones. En un comienzo, se dijo incluso que la famosa se enteró de esto a través de la televisión, ya que en su última salida al aire en el Bailando no había dicho nada al respecto e incluso había hablado sobre su marido.

Qué dijo Eva Bargiela sobre su separación de Facundo Moyano

Bargiela envió una serie de mensajes de WhatsApp que fueron leídos al aire de El debate del Bailando (América TV). Allí, se mostró dolida por el hecho y evitó profundizar en el tema por el momento.

“Estoy muy triste. Mi psicóloga me sugirió que hasta el lunes me mantenga al margen y no hable”, fue la primera tanda de mensajes que envió a un panelista del programa. A pesar de que no quiso entrar en detalles, poco después sí confirmó que el acuerdo era volver a hablar del distanciamiento y no realizar ningún tipo de anuncio público todavía: “Estábamos muy mal y viendo qué pasaba; esperando tomar una decisión firme y luego contar. Él lo contó sin avisarme”.

Ese mensajes se suma al testimonio de Sofía “Jujuy” Jiménez, quien estaba junto a Bargiela cuando se conoció la noticia. En su visita a A la barbarrosa (Telefe) el viernes por la mañana, se refirió al hecho. “Estábamos comiendo con Eva y de repente le empiezan a llegar mensajes de allegados que no entendían qué estaba pasando”, relató.

En esa misma línea, aseguró que la declaración de Moyano “fue como un balde de agua fría” para su amiga y que nadie se lo esperaba: “Ella venía de charlar, me contó que se iban a juntar hoy para ver cómo iban a manejar esta situación, porque no la estaban pasando bien y, como se quieren, quieren cuidar la pareja. Pero de pronto Facundo lo dijo al aire”.