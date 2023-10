Como Michael Caine: los famosos que abandonaron la actuación

THE GREAT ESCAPER (2023) Official Trailer [HD] Michael Caine, Glenda Jackson – In Cinemas Now

Sin embargo, en el último tiempo Hollywood ha presentado una especie de maldición. ¿Por qué? Porque justamente Michael Caine no fue el único que decidió retirarse de la actuación. Fueron varios los famosos que, mediante diferentes comunicados y por razones varias, dejaron a un lado su carrera.

Los actores que le dijeron adiós a la actuación:

1. Bruce Willis:

Uno de los casos más shockeantes y quizás inesperados fue el de Bruce Willis. El actor, reconocido por su protagónico en "Duro de Matar" y una carrera llena de éxitos ha anunciado en marzo del 2022 que se retiraba de la actuación tras ser diagnosticado con afasia (trastorno que dificulta la capacidad del habla, lectura y expresión). Este hecho fue completamente inesperado y sorprendió al mundo entero al mismo tiempo que entristeció a toda la industria por perder un actor de este calibre.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCbvEi8NulPE%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyaaEUvyv9tfpOBNDtQfI6XMAtZBaNN0HY4G7gw32ZBXgMMKd1ZBcDdl8ZCcYYZCsmcQIpwubc5ODaQZABtBb2J192ow3rwP9TsZAqkUlPoDAAUWuD4dFBZAxjfTFZBKZBw5zHcKgeTDVPUQLVNFYJmX0Cst2hhoXTMGRC9nsDCb6EBwZDZD View this post on Instagram A post shared by Bruce Willis (@brucewillisbw)

2. Jim Carrey:

Después de Michael Caine, el de Jim Carrey es uno de los retiros más recientes. A pesar de su corta edad (61), el actor declaró en abril del año pasado que está decidido a dejar las cámaras atrás. Por lo que confirmó, su vida espiritual y tranquila le gusta mucho más. "Realmente me gusta mi vida tranquila y realmente me encanta poner pintura sobre el lienzo. Amo realmente mi vida espiritual y siento que…, y esto es algo que tal vez nunca escuches decir a otra celebridad mientras exista el tiempo, tengo suficiente. He hecho suficiente. Yo soy suficiente", confirmó ante TV Access.

Jim Carrey Jim Carrey. Foto: (IMDB)

3. Sandra Bullock:

En junio del 2022 otra de las grandes sorpresas fue Sandra Bullock. La actriz de 59 años declaró que se retiraba de la actuación por agotamiento laboral. "Sólo quiero estar en casa", llegó a afirmar al anunciar su retiro. Eso sí, cuando habló al respecto enfatizó en que es por tiempo indefinido y no dio fecha de regreso.

Sandra bullock

4. Andrew Garfield:

Poner este nombre en la lista es, quizás, uno de los más dolorosos. Con 40 años, el actor que fue reconocido por interpretar a Peter Parker en "The Amazing Spider-Man" 1 y 2 ha informado, el año pasado, que se retiraba de la actuación. Según sus palabras se siente "cansado" y, al mismo tiempo, afirmó: "solo necesito ser una persona corriente durante un tiempo". Si bien dejó en claro que planea volver a trabajar frente a cámaras, todavía no confirmó cuándo. Por el momento, su último proyecto fue la serie "Por mandato del cielo", la cual está basada en una historia real.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCmEwbsbJygm%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABOyaaEUvyv9tfpOBNDtQfI6XMAtZBaNN0HY4G7gw32ZBXgMMKd1ZBcDdl8ZCcYYZCsmcQIpwubc5ODaQZABtBb2J192ow3rwP9TsZAqkUlPoDAAUWuD4dFBZAxjfTFZBKZBw5zHcKgeTDVPUQLVNFYJmX0Cst2hhoXTMGRC9nsDCb6EBwZDZD View this post on Instagram A post shared by Under the Banner of Heaven (@underthebannerfx)