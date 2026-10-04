Fan de Santiago del Moro celebró su cumpleaños con temática del conductor y él la sorprendió

Desde la decoración de las mesas hasta la repostería, cada rincón de la fiesta estuvo ambientado con la estética del programa y la imagen del conductor. En la mesa principal pudo verse una torta personalizada con el rostro de Del Moro y el clásico logotipo del ojo característico del formato, acompañada por carameleras y detalles en tonos dorados y violetas.