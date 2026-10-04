Fan de Santiago del Moro celebró su cumpleaños con temática del conductor y él la sorprendió
Torta con la cara del presentador, ambientación inspirada en Gran Hermano y gigantografías para sacarse fotos. El festejo temático de una admiradora que se volvió viral.
El fenómeno de Gran Hermano y el carisma de su conductor, Santiago del Moro, continúan traspasando la pantalla de televisión. En las últimas horas, las redes sociales fueron testigo de una celebración sumamente original: una seguidora del reality show decidió festejar su cumpleaños con una ambientación íntegramente dedicada al presentador del ciclo.
Desde la decoración de las mesas hasta la repostería, cada rincón de la fiesta estuvo ambientado con la estética del programa y la imagen del conductor. En la mesa principal pudo verse una torta personalizada con el rostro de Del Moro y el clásico logotipo del ojo característico del formato, acompañada por carameleras y detalles en tonos dorados y violetas.
Torta, gigantografías y detalles retro del programa
Para completar la experiencia temática, la cumpleañera incluyó una gigantografía en tamaño real del conductor, pensada para que los invitados pudieran tomarse fotografías como si estuvieran al lado de la figura televisiva. Los souvenirs y la utilería del festejo emulaban los característicos sobres con los que el presentador comunica las decisiones del público durante las galas de eliminación.
Las imágenes de la velada no tardaron en circular por las plataformas digitales, acumulando miles de interacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por la dedicación y el nivel de detalle alcanzado en la propuesta gastronómica y estética.
La respuesta de Santiago del Moro y su promesa para la próxima fiesta
El revuelo generado por las imágenes fue tal que el propio Santiago del Moro se hizo eco de la publicación. Sorprendido por la iniciativa de su admiradora, el conductor reposteó el video en sus historias de Instagram y le dedicó un afectuoso mensaje de agradecimiento.
“¡Feliz cumple! ¡Gracias por tanto amor!”, escribió la figura de Telefe junto a las imágenes del festejo temático. Lejos de dejar el gesto ahí, Del Moro sumó una simpática promesa que ilusionó a la agasajada y a sus seguidores: “¡Un espectáculo la fiesta! La próxima ahí estaré”, cerró guiñándole el ojo a una eventual invitación presencial para el año que viene.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario