Gran Hermano 5 ya abrió su casting: cómo inscribirse para entrar a la casa

¿Qué requisitos hay que cumplir para entrar?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la convocatoria es que no existe un límite máximo de edad. El requisito establecido es ser mayor de 18 años, por lo que cualquier persona que supere esa edad puede presentar su candidatura.

Esta condición amplía considerablemente el abanico de posibles participantes para la quinta edición. Como ocurrió en anteriores temporadas, la selección no depende únicamente de cumplir con las condiciones básicas, sino también de atravesar las diferentes instancias del proceso de casting.

Por eso, completar el formulario correctamente y preparar una presentación atractiva son pasos fundamentales para quienes quieran avanzar en la convocatoria.

¿Dónde subir el video del casting?

El video de presentación puede estar alojado en distintas plataformas de contenido audiovisual. Entre las alternativas mencionadas para realizar la inscripción aparecen YouTube y Vimeo, además de otras plataformas de video.

Una vez cargada la grabación, el postulante debe copiar el link o URL correspondiente y colocarlo en el campo indicado dentro del formulario de inscripción. De esta manera, la producción podrá acceder al material presentado y evaluar la candidatura.

La recomendación para los aspirantes es aprovechar esos dos minutos para explicar quiénes son y qué los diferencia. La presentación debe ser concreta, pero también permitir que los responsables del casting conozcan la personalidad de cada candidato.