Gran Hermano 5 ya abrió su casting: cómo inscribirse para entrar a la casa
Santiago del Moro confirmó que comenzó la convocatoria para la próxima edición del reality. La inscripción es online y está disponible para mayores de 18 años, sin límite de edad.
La próxima edición de Gran Hermano ya comenzó a tomar forma y quienes sueñan con convertirse en participantes tienen una nueva oportunidad para intentarlo. Santiago del Moro anunció la apertura del casting para Gran Hermano 5 y confirmó que la convocatoria ya se encuentra disponible para quienes quieran postularse al reality.
La inscripción se realiza de manera online y requiere completar un formulario con los datos solicitados por la producción. Además, los aspirantes deberán presentar un video de presentación para contar quiénes son, mostrar su personalidad y explicar por qué consideran que pueden convertirse en parte de la casa más famosa de la televisión.
¿Cómo hacer la inscripción para Gran Hermano 5?
Los interesados en participar del casting deben ingresar al sitio oficial destinado a la convocatoria y completar el formulario correspondiente. Allí deberán proporcionar la información requerida y seguir las instrucciones indicadas para finalizar la postulación.
Uno de los aspectos centrales del proceso es la presentación audiovisual. La producción busca conocer a los postulantes más allá de los datos personales incluidos en el formulario, por lo que el video se convierte en una instancia importante dentro de la inscripción.
El material debe ser breve: no puede superar los dos minutos de duración. La idea es que cada aspirante pueda presentarse frente a cámara y mostrar, de manera directa, algunos rasgos de su personalidad.
¿Qué requisitos hay que cumplir para entrar?
Uno de los puntos que más llamó la atención de la convocatoria es que no existe un límite máximo de edad. El requisito establecido es ser mayor de 18 años, por lo que cualquier persona que supere esa edad puede presentar su candidatura.
Esta condición amplía considerablemente el abanico de posibles participantes para la quinta edición. Como ocurrió en anteriores temporadas, la selección no depende únicamente de cumplir con las condiciones básicas, sino también de atravesar las diferentes instancias del proceso de casting.
Por eso, completar el formulario correctamente y preparar una presentación atractiva son pasos fundamentales para quienes quieran avanzar en la convocatoria.
¿Dónde subir el video del casting?
El video de presentación puede estar alojado en distintas plataformas de contenido audiovisual. Entre las alternativas mencionadas para realizar la inscripción aparecen YouTube y Vimeo, además de otras plataformas de video.
Una vez cargada la grabación, el postulante debe copiar el link o URL correspondiente y colocarlo en el campo indicado dentro del formulario de inscripción. De esta manera, la producción podrá acceder al material presentado y evaluar la candidatura.
La recomendación para los aspirantes es aprovechar esos dos minutos para explicar quiénes son y qué los diferencia. La presentación debe ser concreta, pero también permitir que los responsables del casting conozcan la personalidad de cada candidato.
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