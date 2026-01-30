De qué murió Catherine O'Hara, la icónica protagonista de "Mi pobre angelito"
La célebre actriz y guionista canadiense murió este viernes en su casa de Los Ángeles a sus 71 años.
Hollywood y el mundo del espectáculo se encuentra conmocionado y de luto tras confirmarse la repentina muerte de Catherine O’Hara, la icónica actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice", entre tantos otros éxitos, quien falleció este viernes a sus 71 años.
La noticia, adelantada por el portal TMZ y ratificada por su mánager a la revista PEOPLE, ha conmocionado a la industria del cine y la televisión. En un primer momento no habían trascendido las causas de su muerte.
Luego, se conoció que la intérprete canadiense falleció este viernes 30 de enero a los 71 años por una “breve enfermedad”, de la que se desconocen los detalles, según informó AP. La también guionista murió en su casa de Los Ángeles.
Quién fue Catherine O’Hara
Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, O’Hara fue la sexta de siete hermanos en una familia trabajadora. Su camino hacia la cima comenzó en el Second City Theatre, donde pasó de ser mesera a convertirse en una de las mentes más brillantes de la compañía.
Su salto a la fama llegó con el programa SCTV (1976-1984), donde no solo demostró su talento para la imitación y el sketch, sino también su pluma, logrando un premio Emmy en 1982 como guionista.
Su impacto en el cine fue inmediato y duradero:
- "Beetlejuice" (1988): Como la excéntrica Delia Deetz, se convirtió en una musa del estilo gótico de Tim Burton.
- "Mi pobre angelito" (1990): Su interpretación de Kate McCallister, la madre desesperada por reencontrarse con su hijo en Navidad, quedó grabada en la memoria colectiva del cine familiar.
- Comedia de culto: Participó en proyectos aclamados como A Mighty Wind y, más recientemente, vivió un renacimiento global gracias a su multipremiado papel de Moira Rose en la serie Schitt’s Creek.
