Murió la icónica actriz de "Mi pobre angelito" y "Beetlejuice"

Como la excéntrica Delia Deetz, se convirtió en una musa del estilo gótico de Tim Burton. "Mi pobre angelito" (1990): Su interpretación de Kate McCallister, la madre desesperada por reencontrarse con su hijo en Navidad, quedó grabada en la memoria colectiva del cine familiar.

Comedia de culto: Participó en proyectos aclamados como A Mighty Wind y, más recientemente, vivió un renacimiento global gracias a su multipremiado papel de Moira Rose en la serie Schitt's Creek.

O’Hara fue mucho más que una actriz de comedia; fue una creadora de personajes. Sus perfiles biográficos suelen recordar su primera actuación como la Virgen María en una obra escolar, un humilde inicio para quien terminaría siendo galardonada con la Orden de Canadá y múltiples reconocimientos internacionales.

La partida de Catherine Anne O’Hara marca el fin de una era para el humor inteligente y la actuación de carácter. Su legado vivirá en cada grito de "¡Kevin!" y en la elegancia con la que supo transitar desde los sótanos de la comedia improvisada hasta las alfombras rojas más prestigiosas del mundo.