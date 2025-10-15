Fans de Charly García se autoconvocan para homenajear al ícono del rock: dónde y cuál es el motivo

La convocatoria, que fue compartida por diversas páginas musicales, también incluyó una propuesta descontracturada y llena de referencias al universo García. "Tráete la guitarra, tirate unos temaikenes —temas o canciones—, si sos kamikaze y querés traer un teclado porque lo ves como una opción, también 'Bienvenidos al tren'", escribieron, en alusión al clásico de Sui Generis.

El mensaje cierra con una cita concreta: "Nos vemos el 22, 23:00 horas", anticipando una noche que promete ser un emotivo encuentro entre fans y canciones, en honor a una leyenda viva del rock argentino.