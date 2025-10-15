Fans de Charly García se autoconvocan para homenajear al ícono del rock: dónde y cuál es el motivo
El artista está por cumplir 74 años y un grupo de fans hizo trascender una iniciativa para sorprender a uno de los máximos ídolos nacionales.
A días de que Charly García cumpla 74 años, sus fanáticos ya comenzaron los preparativos para celebrarlo como se merece: con música, emoción y en la vereda de su casa. El festejo, organizado por un grupo de seguidores autoconvocados, propone una vigilia especial la noche del 22 de octubre, desde las 23:00 horas, para esperar la medianoche y cantarle el feliz cumpleaños al ícono del rock nacional.
"Estamos en una de las ciudades que nunca duerme y menos aún para recibir el cumple del Doc. Charly García", expresaron a través de un comunicado difundido en redes sociales, haciendo un guiño no solo al espíritu porteño, sino también al reciente doctorado Honoris Causa que la Universidad de Buenos Aires le otorgó al músico.
Los organizadores extendieron una invitación abierta a quienes quieran sumarse al homenaje colectivo: "Es por ello que invitamos a quien quiera recibir su natalicio con nosotros, porque este es el aguante", señalaron. Y agregaron con sentimiento: "Nos hace tanto bien desde que muchos tenemos uso de razón que lo mínimo es reunirnos en la puerta de su casa a cantarle el Feliz Cumpleaños".
La convocatoria, que fue compartida por diversas páginas musicales, también incluyó una propuesta descontracturada y llena de referencias al universo García. "Tráete la guitarra, tirate unos temaikenes —temas o canciones—, si sos kamikaze y querés traer un teclado porque lo ves como una opción, también 'Bienvenidos al tren'", escribieron, en alusión al clásico de Sui Generis.
El mensaje cierra con una cita concreta: "Nos vemos el 22, 23:00 horas", anticipando una noche que promete ser un emotivo encuentro entre fans y canciones, en honor a una leyenda viva del rock argentino.
