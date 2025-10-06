Con cambio de letra, Javier Milei cantó "Demoliendo hoteles" en el Movistar Arena
El Presidente inició su show con el tema de Charly García pero con un cambio en la letra, generando polémica.
A tres semanas de las elecciones legislativas, y tras la reciente renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo, el presidente Javier Milei es orador y "showman" de la presentación de su libro, que inició cantando "Demoliendo hoteles".
El mandatario presenta su libro "La construcción del milagro", en el estadio Movistar Arena de Villa Crespo, con una previa con una performance musical junto a "La Banda Presidencial", integrada por los hermanos Benegas Lynch, Marcelo Duclos, Lilia Lemoine y otros funcionarios.
El show presidencial se da en medio del escándalo que sacude a La Libertad Avanza por la reciente renuncia de José Luis Espert, tras denuncias por sus vínculos con un presunto narcotraficante.
Y la performance lo tuvo a Milei cantando "Demoliendo hoteles", pero con una licencia libertaria: le cambió la letra, y cuando Charly García dice "mientras los chicos alla en la esquina pegan carteles", el Presidente le agregó "de La Libertad Avanza".
NOTA EN DESARROLLO
