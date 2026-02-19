Fans del Indio Solari cruzaron a Angel de Brito por la fake news del ACV

Para dar por terminadas las especulaciones, se emitió un comunicado a través de las plataformas oficiales del artista, donde se cuestionó la ligereza con la que se trató la información: “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

El enojo de los "fieles" en las redes

La aclaración trajo alivio a la masiva comunidad de seguidores del Indio, pero también desató una ola de indignación contra la fuente original de la noticia falsa. Miles de usuarios cruzaron duramente a De Brito, recriminándole la angustia generada en un público que profesa una devoción casi religiosa por el cantante.

Entre los comentarios más destacados, los fans subrayaron la irresponsabilidad de publicar datos sensibles sin confirmación previa. "La información de Ángel de Brito es mentira, la compañera de vida del Indio salió a decir que está internado por unos estudios programados", señaló un seguidor, mientras otros apelaron a calificativos más duros: "La familia lo desmintió, mercader de la ignominia".

Con la situación bajo control y el estado de salud del Indio reportado como estable, el episodio vuelve a poner bajo la lupa la velocidad y la veracidad de la información en la era digital, especialmente cuando se trata de una figura cuya influencia ha trascendido generaciones y fronteras.