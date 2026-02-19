Fans del Indio Solari cruzaron a Angel de Brito por la fake news del ACV
Luego de que el periodista de LAM informara en X que el cantante había sufrido un ACV, su familia desmintió la noticia. Los detalles
La salud de Carlos Alberto "El Indio" Solari se convirtió en el centro de una tormenta mediática en las últimas horas, luego de que circulara con fuerza una versión que indicaba una supuesta internación de urgencia por un cuadro neurológico grave. Sin embargo, lo que comenzó como una noticia alarmante fue perdiendo sustento con el correr del día, hasta ser rotundamente desmentido por el círculo íntimo del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
La confusión se originó a partir de una publicación del periodista Ángel de Brito, quien a través de su cuenta en la red social X (anteriormente Twitter) informó sobre el presunto incidente de salud del artista de 77 años. El mensaje, que generó una conmoción inmediata en el arco del rock nacional, detallaba:
“Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño tras sufrir un ACV. Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional”.
A pesar de la viralización del mensaje, el entorno del cantante no tardó en reaccionar para frenar la escalada de preocupación. Según explicaron sus allegados, Solari efectivamente asistió a un centro médico en la Ciudad de Buenos Aires, pero el motivo dista mucho de ser una emergencia cerebrovascular. Se trata, en realidad, de una serie de estudios de rigor programados para monitorear la enfermedad crónica que el músico padece desde hace tiempo.
Para dar por terminadas las especulaciones, se emitió un comunicado a través de las plataformas oficiales del artista, donde se cuestionó la ligereza con la que se trató la información: “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.
El enojo de los "fieles" en las redes
La aclaración trajo alivio a la masiva comunidad de seguidores del Indio, pero también desató una ola de indignación contra la fuente original de la noticia falsa. Miles de usuarios cruzaron duramente a De Brito, recriminándole la angustia generada en un público que profesa una devoción casi religiosa por el cantante.
Entre los comentarios más destacados, los fans subrayaron la irresponsabilidad de publicar datos sensibles sin confirmación previa. "La información de Ángel de Brito es mentira, la compañera de vida del Indio salió a decir que está internado por unos estudios programados", señaló un seguidor, mientras otros apelaron a calificativos más duros: "La familia lo desmintió, mercader de la ignominia".
Con la situación bajo control y el estado de salud del Indio reportado como estable, el episodio vuelve a poner bajo la lupa la velocidad y la veracidad de la información en la era digital, especialmente cuando se trata de una figura cuya influencia ha trascendido generaciones y fronteras.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario