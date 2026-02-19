Reapareció Alberto Samid tras su internación en Uruguay: "Si tienen un problema, rajen para Buenos Aires"
Se suponía que era un mensaje de agradecimiento, pero el empresario de la carne aprovechó para criticar al centro médico de Punta del Este donde lo atendieron.
"¡Estoy vivo!", exclamó Alberto Samid en un video que fue difundido este jueves tras recibir el alta médico luego de estar internado entre Punta del Este y Buenos Aires por una infección.
"Esta nota es para agradecerle a todos aquellos que rezaron por mí, a todos aquellos que me ayudaron a que hoy pueda estar vivo. Les puedo asegurar que si hoy estaba en Uruguay -y no llegaba ayer, como llegué- hoy estaría en Uruguay, pero en un cajón", reveló el empresario de la carne.
Histriónico, aunque con decibeles moderados, Alberto Samid expresó sus alabanzas al equipo médico que lo trató en Argentina una vez que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires arbitró los medios para su repatriación en emergencia sanitaria.
"Le quiero agradecer muy especialmente a la Provincia de Buenos Aires; al ministro de Salud; a la mejor clínica que tenemos, sin dudas, que es La Trinidad Mitre, de Once, que uno de los compañeros que conducen es el dr. Claudio Apóstol, uno de los mejores clínicos", enumeró.
Como si estuviese vendiendo medio costillar, Samid aseguró que "si tenés la suerte de caer en la clínica y que te atienda el Dr. Apóstol, hacé de cuenta que te sacaste la lotería en el mismo día, dos veces", y deslizó un pedido de disculpas:
"Por eso yo quiero agradecerles, quiero disfrutar de mi nueva vida, quiero dejar mi agradecimiento y si en algún momento me pasé con alguno, que me disculpen, pero ni bien me internaron vino un conocido y me dijo: 'mirá, de lo que tenés vos la semana pasada se murieron dos'. Me agarró un susto", expresó.
En la emergencia, de la que dio cuenta su mujer, Marisa Scarafía, a través de su cuenta de X, Alberto Samid se comportó como un hombre desesperado ante la incertidumbre de su futuro y su finitud.
"Llamé a todos lados, hice cualquier cosa para poder venir acá", admitió Samid, antes de señalar: "Gracias a Dios vine acá, en poco tiempo me pusieron por todas las máquinas y en seguida me detectaron qué tenía y me curaron".
"A mis compatriotas les digo: si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires, no se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos, no tienen máquinas modernas, los médicos son inexpertos", sentenció.
"Éste es el consejo que les doy, ésta es mi experiencia de vida", remarcó Samid antes de cerrar con un "fuerte abrazo a todos los que se preocuparon por mí y si en algún momento me pasé con alguno les pido disculpas".
