Reapareció Alberto Samid tras su internación en Uruguay: "Si tienen un problema, rajen para Buenos Aires"

"Por eso yo quiero agradecerles, quiero disfrutar de mi nueva vida, quiero dejar mi agradecimiento y si en algún momento me pasé con alguno, que me disculpen, pero ni bien me internaron vino un conocido y me dijo: 'mirá, de lo que tenés vos la semana pasada se murieron dos'. Me agarró un susto", expresó.

En la emergencia, de la que dio cuenta su mujer, Marisa Scarafía, a través de su cuenta de X, Alberto Samid se comportó como un hombre desesperado ante la incertidumbre de su futuro y su finitud.

"Llamé a todos lados, hice cualquier cosa para poder venir acá", admitió Samid, antes de señalar: "Gracias a Dios vine acá, en poco tiempo me pusieron por todas las máquinas y en seguida me detectaron qué tenía y me curaron".

"A mis compatriotas les digo: si alguna vez tienen un problema en Uruguay, rajen para Buenos Aires, no se queden ni un minuto porque ahí van a tener problemas. No tienen medicamentos, no tienen máquinas modernas, los médicos son inexpertos", sentenció.

"Éste es el consejo que les doy, ésta es mi experiencia de vida", remarcó Samid antes de cerrar con un "fuerte abrazo a todos los que se preocuparon por mí y si en algún momento me pasé con alguno les pido disculpas".