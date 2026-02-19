Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV
Virginia, esposa del Indio Solari, desmintió las versiones sobre un ACV y aclaró que el artista solo acudió al sanatorio por un chequeo médico.
El mundo de la música y la cultura argentina se encuentra en estado de máxima alerta. En las últimas horas trascendió que Carlos Alberto Solari, popularmente conocido como el Indio Solari, debió ser internado de urgencia en un sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV).
Luego de que se encendieran todas las alarmas en el mundo de la música por una supuesta internación de urgencia, el entorno íntimo de Carlos Alberto "Indio" Solari salió a desmentir categóricamente que el exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota haya sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).
La aclaración llegó para llevar tranquilidad a sus miles de fanáticos, quienes habían colmado las redes sociales con mensajes de apoyo tras la viralización de la primera noticia.
La palabra del entorno familiar
El encargado de difundir la desmentida oficial fue el periodista Ariel Lijalad, quien logró comunicarse de manera directa con el círculo más íntimo del legendario músico de 77 años.
"Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira", expresó tajante el comunicador, desactivando la preocupación generalizada que se había instalado en las últimas horas.
Sobre los verdaderos motivos que llevaron al artista a presentarse en un centro de salud porteño, Lijalad replicó las palabras de la compañera del músico y aclaró que se trató de un procedimiento programado y de control. "Se fue a un hospital a hacer un chequeo", detalló, confirmando que la salud del cantante no corre peligro y que su visita médica no respondió a un cuadro neurológico de gravedad.
El origen de los rumores
La confusión se había generado al mediodía, cuando el conductor de espectáculos Ángel de Brito publicó en su cuenta de X (ex Twitter) que el músico había sido internado anoche como consecuencia de un ACV. Si bien en su mensaje aclaraba que se encontraba "bien atendido y acompañado", la magnitud de la patología mencionada generó un fuerte impacto mediático.
Con la palabra oficial de Virginia, la situación quedó aclarada y el Indio Solari continuará con sus controles de rutina vinculados a su estado de salud general, marcado desde hace años por su tratamiento contra la enfermedad de Parkinson, cuadro que el propio artista hizo público en 2016.
La salud del Indio Solari: una preocupación constante
El estado clínico del Indio Solari es un tema de permanente seguimiento público desde marzo de 2016. En aquel momento, durante un multitudinario recital en la ciudad de Tandil, el cantante reveló por primera vez que padecía la enfermedad de Parkinson. "Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", había confesado ante una multitud.
IMPORTANTE: Manuel Adorni compartió una fake news de Indio Solari: la frase falsa que le adjudicaron
Desde su último show presencial masivo en Olavarría (2017), el artista de 77 años se mantuvo alejado de los grandes escenarios por recomendación médica para priorizar su bienestar físico. Sin embargo, su retiro fue solo físico: continuó sumamente activo desde su estudio "Luzbola", componiendo, produciendo nuevas canciones y participando de forma virtual (mediante pantallas) en las presentaciones de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.
Por el momento, no ha trascendido el nombre de la institución médica donde se encuentra ingresado ni se ha emitido un parte médico oficial por parte de sus familiares directos o su vocero, Julio Sáez. Se aguardan novedades concretas sobre su evolución neurológica en las próximas horas.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario