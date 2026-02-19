Internaron al Indio Solari: desmienten que haya sufrido un ACV

Sobre los verdaderos motivos que llevaron al artista a presentarse en un centro de salud porteño, Lijalad replicó las palabras de la compañera del músico y aclaró que se trató de un procedimiento programado y de control. "Se fue a un hospital a hacer un chequeo", detalló, confirmando que la salud del cantante no corre peligro y que su visita médica no respondió a un cuadro neurológico de gravedad.

El origen de los rumores

La confusión se había generado al mediodía, cuando el conductor de espectáculos Ángel de Brito publicó en su cuenta de X (ex Twitter) que el músico había sido internado anoche como consecuencia de un ACV. Si bien en su mensaje aclaraba que se encontraba "bien atendido y acompañado", la magnitud de la patología mencionada generó un fuerte impacto mediático.

Con la palabra oficial de Virginia, la situación quedó aclarada y el Indio Solari continuará con sus controles de rutina vinculados a su estado de salud general, marcado desde hace años por su tratamiento contra la enfermedad de Parkinson, cuadro que el propio artista hizo público en 2016.

image Ángel de Brito reveló la internación del Indio Solari

La salud del Indio Solari: una preocupación constante

El estado clínico del Indio Solari es un tema de permanente seguimiento público desde marzo de 2016. En aquel momento, durante un multitudinario recital en la ciudad de Tandil, el cantante reveló por primera vez que padecía la enfermedad de Parkinson. "Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy", había confesado ante una multitud.

Desde su último show presencial masivo en Olavarría (2017), el artista de 77 años se mantuvo alejado de los grandes escenarios por recomendación médica para priorizar su bienestar físico. Sin embargo, su retiro fue solo físico: continuó sumamente activo desde su estudio "Luzbola", componiendo, produciendo nuevas canciones y participando de forma virtual (mediante pantallas) en las presentaciones de su banda, Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Por el momento, no ha trascendido el nombre de la institución médica donde se encuentra ingresado ni se ha emitido un parte médico oficial por parte de sus familiares directos o su vocero, Julio Sáez. Se aguardan novedades concretas sobre su evolución neurológica en las próximas horas.