Cinthia Fernández estalló contra Moria Casán: "No me voy a dejar pisotear"

Finalmente, Cinthia rompió el silencio con un video en Instagram donde explicó su postura y habló de su futuro laboral. "Si yo no me equivoco, me está invitando a irme, tengo el teléfono explotado de preguntas sobre si renuncié, que yo sepa errores de comprensión no tengo o al menos en esta ocasión", comenzó diciendo la mediática.

Luego cuestionó la actitud de la conductora: "La verdad que así no se conduce un equipo, la falta de respeto de la señora Moria Casán es obscena y la pregunta más grande es ¿qué le hice a Moria?". "Tenés todo el derecho a echarme, pero estas no son las maneras, me llamás de manera privada, me decís los motivos, pero en un ámbito privado, pero no levantarme y ver en tuit que es una amenaza, ¿por hacer bien mi laburo o por decir lo que pienso?", denunció.

En su descargo también recordó el cruce con la letrada vinculada a Mauro Icardi: "¿Cuál fue mi falta de respeto para Moria Casán? Le hice a Elba Marcovecchio una pregunta simple de responder, ponele que no estás de acuerdo, pero vos me tenés que apoyar como conductora o respetarme".

"De última me decís 'esto no me gustó' o 'no quiero que pase más', pero boludearme al aire, a mí que estoy al lado de ella, que soy un soldado, que estamos todos laburando para que a todos nos vaya bien", agregó, visiblemente molesta.

Fernández también defendió su desempeño en el ciclo: "Hasta el momento hice todo bien porque en todos los cruces hice todo bien y no es de soberbia, a los números me remito, vas al Instagram del programa y son todos reels míos".

"Yo estoy haciendo bien mi trabajo, pero las faltas de respeto de Moria Casán no las tengo por qué aguantar, hoy ya no estoy en esa situación de tener que bancármelo e ir a mi casa a llorar", remarcó.

Además, se refirió a las críticas que recibió tras la pelea: "Me faltaron el respeto constantemente desde esa nota, no sólo eso sino que en el aire cuestionó mi trabajo y mintió diciendo que estoy desconectada del programa, menos mal que estoy desconectada, porque sólo rinden mis discusiones y mis cruces".

"Si no entonces, ¿por qué me felicitaron? No estaría entendiendo, el barco tiene que levantarse, no hundirse", añadió.

La panelista también lanzó un duro calificativo hacia la conductora: "Es desagradable que una conductora se maneje así, ¿qué le hice yo? No tiene códigos, conmigo fue muy desagradable".

"Hoy quiero que me respeten, lo elijo, y más cuando no hice nada malo, fui, hice mi trabajo bien y me vuelvo a mi casa, por qué tengo que soportar estas faltas de respeto, así no se maneja un conductor", sostuvo.

Más adelante, cuestionó el rol que le asignaron en el programa: "No tengo nada personal en contra de ella, soy agradecida de que me dan laburo, sé que ella me eligió, ¿pero para qué? ¿Para pegarme y reírse?".

"Me parece una desubicación y no lo voy a dejar pasar, no me va a callar nadie porque con respeto se pueden decir las cosas", aseguró. Y al explicar su ausencia, cerró: "Tenía el acto de mis hijas, era algo acordado con la producción, yo tenía que ir mañana, Moria dijo algo del olor a bragueta, qué desagradable para la persona que trabaja con vos, no me voy a dejar pisotear...".