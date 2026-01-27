Fátima Florez dio detalles del ensayo con Javier Milei y admitió que "no hubo tiempo" para hablar del país

fatima teatro

La escena, difundida con tono festivo desde el entorno artístico, generó críticas y cuestionamientos por el contraste con el contexto nacional, marcado por emergencias ambientales, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, la presencia Javier Milei en un show volvió a poner en debate las prioridades presidenciales.

En este contexto, el periodista Luis Ventura adelantó que durante la presentación podría haber un gesto de cercanía entre ambos la artista y el jefe de Estado, quienes mantuvieron una relación amorosa, al señalar que se daría un "piquito", lo que alimentó aún más la atención mediática sobre el episodio.