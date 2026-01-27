Fátima Florez dio detalles del ensayo con Javier Milei y admitió que "no hubo tiempo" para hablar del país
La actriz y humorista habló del ensayo que compartió con el mandatario, algo que generó cuestionamientos y críticas.
Mientras los incendios siguen afectando vastas zonas de la Patagonia y el país atraviesa la peor temporada de verano de la última década, Javier Milei participó de un ensayo junto a Fátima Florez, quien dio detalles de la presentación.
"Lo vi muy bien, el ensayo estuvo súper lindo, parecía que ensayamos ya de hace mil años. Porque hay que ingresar a un show ya armado, con un sonido. Toda la gente de producción, los sonidistas y la banda estuvo súper acorde. Todos estábamos contentos, festejando", afirmó la artista en diálogo con la prensa, que la esperaba en la puerta del teatro Roxy - Radio City.
Según relató la actriz e imitadora, el mandatario se mostró cómodo durante la prueba de sonido: "Hicimos unas cuantas pasadas pero enseguida se sintió cómodo, su voz sonaba espectacular, el sonido es muy bueno. Nos guardamos porque tampoco daba cansarse tanto ahora porque hay que venir en un ratito", comentó.
"Su tema va sobre el final del espectáculo, que es 'El rock del gato', y no podemos hacer más porque se tiene que ir rápidamente a su evento", adelantó Florez.
Consultada sobre si durante el encuentro conversaron sobre la situación del país, fue tajante: "No hubo tiempo para hablar de la política argentina porque cada uno tiene que seguir con sus actividades".
La escena, difundida con tono festivo desde el entorno artístico, generó críticas y cuestionamientos por el contraste con el contexto nacional, marcado por emergencias ambientales, caída del consumo y pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, la presencia Javier Milei en un show volvió a poner en debate las prioridades presidenciales.
En este contexto, el periodista Luis Ventura adelantó que durante la presentación podría haber un gesto de cercanía entre ambos la artista y el jefe de Estado, quienes mantuvieron una relación amorosa, al señalar que se daría un "piquito", lo que alimentó aún más la atención mediática sobre el episodio.
