Fátima Florez reveló qué tema va a cantar Javier Milei en el teatro: "Vamos a hacer un pequeño ensayo"

Jubilados repudiaron la visita de Javier Milei a Mar del Plata

La llegada del presidente Javier Milei a la ciudad balnearia de Mar del Plata no pasó inadvertida para los sectores sociales más afectados por la crisis económica, por lo que, como ya ocurrió en otras ciudades que visitó recientemente, el repudio se hizo sentir.

Esta vez, en coincidencia con el arribo del mandatario para su "Tour de la Gratitud", la Multisectorial de Jubiladas, Jubilados y Pensionados local expresó un enérgico repudio, recordando que "La Feliz" es una de las urbes con mayor población de adultos mayores en todo el país y, a su vez, una de las más golpeadas por la actual gestión.