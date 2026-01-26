Fátima Florez reveló qué tema va a cantar Javier Milei en el teatro: "Vamos a hacer un pequeño ensayo"
Como si nada pasara en el país, el Presidente destinará parte de su agenda en Mar del Plata para ensayar la canción que cantará sobre el escenario en la función de su expareja.
El presidente Javier Milei llega este lunes a Mar del Plata, en el marco de su “Tour de la Gratitud”, y además de estar confirmado el reencuentro público con su ex Fátima Florez en el teatro, también que volverá a cantar y como si fuera poco, destinará parte de su tiempo en la ciudad para "ensayar".
La propia artista adelantó el domingo que "está confirmadísimo" que el mandatario asistirá a su show "el martes 27 de enero, que es una función que se adelanta porque luego tiene que hacer sus actividades".
"Seguramente a pedido del público, se va a subir al escenario y va a contar un tema de su repertorio. Confirmamos 'El rock del gato', que es un tema que él hace de su repertorio. Está bueno para que la gente se sienta cómoda", explicó Fátima este lunes, dando así detalles de la nueva presentación presidencial.
El mandatario llega a la "Feliz" en medio de una fuerte concentración de jubilados que repudiaron su visita por el ajuste brutal que ejerce su Gobierno. Y al parecer, el Presidente planea su show en simultáneo con los incendios que están arrasando a la Patagonia, entre otras situaciones que atraviesa la Argentina.
Sin embargo, según la artista, el miniconcierto sigue adelante con sus preparativos. "Vamos a hacer un pequeño ensayo a la tarde, porque él va a estar yendo a un lugar nuevo, y tiene que conocer el sonido nuestro", añadió.
Jubilados repudiaron la visita de Javier Milei a Mar del Plata
La llegada del presidente Javier Milei a la ciudad balnearia de Mar del Plata no pasó inadvertida para los sectores sociales más afectados por la crisis económica, por lo que, como ya ocurrió en otras ciudades que visitó recientemente, el repudio se hizo sentir.
Esta vez, en coincidencia con el arribo del mandatario para su "Tour de la Gratitud", la Multisectorial de Jubiladas, Jubilados y Pensionados local expresó un enérgico repudio, recordando que "La Feliz" es una de las urbes con mayor población de adultos mayores en todo el país y, a su vez, una de las más golpeadas por la actual gestión.
