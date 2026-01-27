El momento en que atacaron la camioneta de Javier Milei en Mar del Plata
Toda la secuencia que tuvo lugar este martes en la puerta del teatro, tras el ensayo con Fátima Florez, quedó registrado en un video.
El clima en Mar del Plata se volvió a caldear este martes, cuando, mientras la Patagonia argentina enfrenta incendios devastadores, el presidente Javier Milei decidió dedicar parte de su tarde a ensayar en el Teatro Roxy, situación que derivó en un ataque y posterior detención.
El motivo del operativo presidencial de esta martes fue nada menos que una participación especial prevista para la noche, donde el libertario interpretará un tema de los Ratones Paranoicos junto a su pareja, la imitadora Fátima Florez.
La salida del Presidente del recinto teatral fue el punto máximo de fricción. Entre cánticos a favor y en contra, se produjo un altercado que terminó con un joven detenido por las fuerzas de seguridad.
Aunque inicialmente las versiones eran cruzadas, en las últimas horas se viralizó un video que registra toda la secuencia del hecho. Se observa el momento exacto en que la caravana oficial intenta abrirse paso entre la multitud y un joven golpea la parte lateral de la camioneta presidencial.
Según los reportes desde el lugar, de inmediato el atacante fue rodeado por al menos seis efectivos de la Policía provistos con escudos, quienes procedieron a su aprehensión entre gritos y empujones de los presentes.
Críticas por la agenda presidencial
La actividad del mandatario en el teatro no estuvo exenta de cuestionamientos políticos. Sectores de la oposición y manifestantes autoconvocados criticaron que, en un contexto de emergencia ambiental en el sur del país y crisis económica, el jefe de Estado priorice ensayos artísticos.
"Cuando pasó el vehículo, lo golpeó y fue interceptado de inmediato", detallaron testigos a los medios apostados en la zona. La ciudad permanece con un operativo de seguridad reforzado ante la función especial, programada para esta noche, luego de lo que será la participación de Milei en "La Derecha Fest".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario