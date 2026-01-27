Marixa Balli fulminó a Javier Milei y dejó mudo a Robertito Funes Ugarte: "Un poco de respeto por la bandera"

marixa balli milei

Poco importará la indignación de la panelista del programa, ya que según adelantó la propia Fátima, Milei cantará un tema de los Ratones Paranoicos este martes por la noche, en una función especial en el teatro. La artista, incluso, adelantó que se iban a juntar para ensayar.

"Seguramente a pedido del público, se va a subir al escenario y va a contar un tema de su repertorio. Confirmamos 'El rock del gato', que es un tema que él hace de su repertorio. Está bueno para que la gente se sienta cómoda", explicó Fátima este lunes, dando así detalles de la nueva presentación presidencial.