Fátima Florez explicó las razones de su salida del país tras separarse de Javier Milei

fatima florez javier milei

Luego, compartió cómo le afectó el final de su relación: “Lo atravesé como pude. Obviamente, para nadie es tan fácil. No es cierto. No me voy a hacer la superheroína. Obviamente no es que terminas una relación y al día siguiente es ‘ay, qué divino está todo, qué divina la vida’. La verdad que no”.

En este sentido, mencionó que la idea de irse a los Estados Unidos para presentar su espectáculo fue un gran alivio. “Seamos honestos. ¿Viste que hay gente que al día siguiente sale divina en Instagram? No, no. Yo la verdad que pasé un tiempito triste. Obviamente fue como un sacudón por todo lo que eso significa y tuve que cicatrizarme solita. Venir acá a Las Vegas, sola y con los dolores lógicos”, reconoció con total sinceridad.

Además, añadió: “La distancia es muy sanadora, porque uno comienza a ver todo desde otra perspectiva. Creo que es un trabajo muy bueno para la mente y el corazón para sanar. Es ver las cosas desde otro ángulo. Creo que es un ejercicio muy positivo”.

La humorista resaltó que mudarse a otro país le permitió superar el duelo y disfrutar plenamente de su presente. “Con ganas de que aparezcan cosas nuevas. La vida continúa, obviamente, y hay que focalizarse en uno mismo, en crecer y evolucionar como ser humano y como artista”, reflexionó.

Para cerrar, aclaró que su relación con el presidente de la Nación terminó de buena manera, aunque ya no mantienen contacto. “Yo soy hiperrespetuosa de cuando una persona está en pareja. Si una persona está en pareja, yo soy lo más respetuosa que hay para mí. No, no va eso de ‘zorrear’ y esas cosas raras”, afirmó, en referencia a la relación de Milei con su nueva novia Amalia “Yuyito” González.