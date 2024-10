Las fotos íntimas del cumpleaños de Javier Milei junto a Yuyito González

Luego, tras adelantar la reunión de Gabinete, compartió un momento con los ministros que incluyó un brindis y almuerzo en el Salón Norte. Al finalizar la jornada y tal como estaba previsto, el Presidente se dirigió a la Quinta de Olivos donde se llevó a cabo un festejo más íntimo con sus seres queridos, entre ellos su pareja, Amalia “Yuyito” González.

La conductora había llegado cerca del mediodía a la Casa Rosada e incluso acompañado a Milei en su saludo desde el balcón de Balcarce 50. Luego, ambos se dirigieron a la residencia presidencial y horas más tarde, a través de su cuenta en la red social Instagram, Yuyito compartió un romántico video con fotos del festejo.

En las imágenes se los puede ver a ambos muy felices entre risas, manos enlazadas y caricias, junto a una torta de color rojo y de importante altura, que llevaba escrita la frase “te amo” y un cartel arriba que decía: “Feliz cumpleaños Javier”.

milei yuyito cumpleaños "Let it be me" de Elvis Presley fue la canción que eligió Yuyito González para el romántico video junto a Javier Milei

Como es costumbre de "Yuyito" cuando comparte imágenes junto al Presidente, esta vez decidió musicalizar el video con la canción "Let it be me" de Elvis Presley y eligió una particular estrofa: “God bless the day I found you, I want to stay around you" ("Dios bendiga el día en que te encontré, quiero quedarme a tu lado", en español).

Para poder compartir estar presente en los festejos del mandatario, la conductora de Empezar el Día se ausentó al programa del martes y la conducción estuvo a cargo de Matías Alé. “Les cuento que hoy, señoras y señores, es el cumpleaños de nuestro Presidente. Le deseamos un feliz día. Entonces, nuestra conductora oficial de este hermoso programa nos pidió si podíamos hacerle el aguante, por lo que deben estar celebrándolo como corresponde”, contó al aire.