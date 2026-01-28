Fátima Florez reveló que a Milei le gusta una canción de Lali Espósito: "Es un artista"

Durante una entrevista televisiva, la humorista fue consultada por la experiencia de haber tenido al Presidente como invitado especial en su show, donde Milei se animó a cantar “El rock del gato”, un clásico de Ratones Paranoicos. A partir de ese momento, Florez decidió contar una faceta poco conocida del jefe de Estado y dejó en claro que su sensibilidad artística va más allá de lo que suele mostrar en el plano político.