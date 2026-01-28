Fátima Florez reveló que a Milei le gusta una canción de Lali Espósito: "Es un artista"
La humorista habló de su vínculo con el Presidente y dejó una frase que llamó la atención tras compartir escenario luego de la polémica con la cantante.
Fátima Florez volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de brindar declaraciones que reavivaron el interés sobre su relación con el presidente Javier Milei. Tras haber compartido escenario con él durante una función de su espectáculo en Mar del Plata, la artista reveló un dato inesperado vinculado a los gustos musicales del mandatario y sorprendió al mencionar a Lali Espósito, figura con la que el Presidente ha tenido cruces públicos.
Durante una entrevista televisiva, la humorista fue consultada por la experiencia de haber tenido al Presidente como invitado especial en su show, donde Milei se animó a cantar “El rock del gato”, un clásico de Ratones Paranoicos. A partir de ese momento, Florez decidió contar una faceta poco conocida del jefe de Estado y dejó en claro que su sensibilidad artística va más allá de lo que suele mostrar en el plano político.
“Sé que le gusta un tema, hay temas de Lali (Espósito) que le gustan”, expresó, generando sorpresa entre los integrantes del programa y en las redes sociales, donde rápidamente la frase comenzó a circular. El comentario fue interpretado por muchos como un gesto de distensión, teniendo en cuenta los enfrentamientos verbales previos entre Milei y la cantante.
La humorista no se quedó solo en esa revelación y profundizó su mirada sobre la personalidad del Presidente. “Es un artista, tiene sensibilidad. Se subió a cantar con (el Chaqueño) Palavecino y lo hizo muy bien. Es un rockstar”, agregó, destacando la soltura de Milei arriba del escenario y su predisposición para mostrarse en un rol distinto al habitual.
Las declaraciones llegaron poco tiempo después de que Florez y Milei confirmaran su separación, aunque ambos dejaron en claro que mantienen un vínculo cordial. En ese contexto, las palabras de la artista fueron leídas como una señal de respeto y reconocimiento hacia su ex pareja, alejadas de cualquier tono de confrontación.
El episodio ocurrido en Mar del Plata, donde Milei se sumó al show ante un teatro colmado, marcó uno de los momentos más comentados de la temporada teatral. La presencia del mandatario generó ovaciones, sorpresa y también debate, pero Florez destacó la naturalidad con la que él afrontó la experiencia y sorprendió al contar que mantiene un vínculo con el arte de la cantante.
