"Javier Milei me dijo al oído...": la confesión inesperada de Fátima Florez en el programa de Moria Casán
Durante una entrevista con "La mañana con Moria", la humorista se presentó en un móvil de la One para hablar de su relación con el Presidente.
La reciente aparición de Javier Milei en el espectáculo que Fátima Florez encabeza en Mar del Plata no solo sorprendió al público presente, sino que reavivó el interés por el vínculo que une a la artista con el mandatario. Tras el impacto de esa noche, la humorista brindó una entrevista exclusiva en el programa La mañana con Moria, donde analizó las sensaciones que le dejó este particular evento y profundizó en la naturaleza de su relación actual con el Jefe de Estado.
Durante el diálogo con Moria Casán, Fátima no ocultó su entusiasmo por lo vivido sobre las tablas del teatro. “Estoy movilizada. Fue una energía muy fuerte. Parecía la de un estadio de fútbol. A uno lo elevaba más. Se vivió un clima muy festivo y especial”, describió sobre el ambiente que se generó cuando el Presidente subió al escenario.
A pesar de que el noviazgo formal concluyó meses atrás, la comediante dejó en claro que la conexión entre ambos se mantiene intacta desde un lugar de respeto y entendimiento mutuo. Al ser consultada sobre sus sentimientos actuales, Florez fue contundente al definir la historia que compartieron: “Nosotros siempre digo que tuvimos un vínculo poco convencional. De verdad que acá no hay rencores. Fuimos pareja en 2023 y en 2024 finalizó. Pero cuando hay algo más allá, porque no fue una calentura, hay un vínculo que tiene que ver con charlas y pensamientos”.
Incluso, la actriz recordó con nostalgia los inicios del romance, destacando la intensidad de su primer encuentro físico. “La primera vez que nos abrazamos estuvimos 45 minutos así. Fue en mi casa, cuando había surgido la química. Lo recordamos siempre como si hubiera sido un viaje en el tiempo. Nuestros abrazos son fuertes”, relató. Ante la insistencia de la conductora sobre si compartieron la noche posterior a la función, Fátima optó por la evasiva mediada por el humor y sus clásicas imitaciones.
Uno de los momentos más comentados de la función fue el breve intercambio que mantuvieron al oído. Ante la curiosidad del panel, la humorista reveló las palabras exactas que le dedicó el mandatario: “Me dijo ‘soy muy feliz’, ‘soy extremadamente feliz’. Fue como un cuento de hadas, salió todo perfecto”. Asimismo, reconoció que durante el baile que protagonizaron se percibieron situaciones de mucha química, calificándolas como vivencias "quenchis".
Sin embargo, no todo fue celebración. La artista se quebró al confesar que lloró durante la madrugada posterior al show debido al agotamiento y la exposición. “Venía de muchas presiones. Soy una artista que me lo tomo muy así y no me resbala nada. Siento que a veces estoy muy observada. Por ahí son sugestiones mías, estaba cansada”, admitió con vulnerabilidad.
Finalmente, también hubo espacio para una reflexión sobre su pasado junto a Norberto Marcos, señalando que el fin de esa etapa fue un punto de inflexión necesario para su crecimiento personal. “Cuando salí de la relación empecé a pensar de otra forma. Me liberé y empezó otra Fátima”, concluyó, marcando el inicio de una nueva faceta en su vida profesional y afectiva.
