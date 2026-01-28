"Javier Milei me dijo al oído...": la confesión inesperada de Fátima Florez en el programa de Moria Casán

Embed - "CALIENTES": FÁTIMA FLOREZ CONTÓ TODA LA VERDAD DE LO QUE NO SE VIO DE SU ENCUENTRO CON MILEI

Sin embargo, no todo fue celebración. La artista se quebró al confesar que lloró durante la madrugada posterior al show debido al agotamiento y la exposición. “Venía de muchas presiones. Soy una artista que me lo tomo muy así y no me resbala nada. Siento que a veces estoy muy observada. Por ahí son sugestiones mías, estaba cansada”, admitió con vulnerabilidad.

Finalmente, también hubo espacio para una reflexión sobre su pasado junto a Norberto Marcos, señalando que el fin de esa etapa fue un punto de inflexión necesario para su crecimiento personal. “Cuando salí de la relación empecé a pensar de otra forma. Me liberé y empezó otra Fátima”, concluyó, marcando el inicio de una nueva faceta en su vida profesional y afectiva.