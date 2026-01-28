Todo mal: el picante posteo y el gesto de Verón contra Ascacibar tras su pase a Boca

veron ascacibar

Desde el plano estrictamente futbolístico, la negociación se cerró en una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por el 80% del pase, además del préstamo sin cargo y con opción de Brian Aguirre, cuyo salario será abonado por Boca durante todo 2026. Sin embargo, el impacto económico quedó en segundo plano frente al peso simbólico de la salida y al gesto del presidente.

Verón, fiel a su estilo, eligió no dar declaraciones directas. Prefirió un mensaje cargado de significado, apelando a la memoria de Sabella y a una frase que resume una idea clara: las palabras dichas en el pasado tienen consecuencias. En Estudiantes, el pase de Ascacibar ya es historia, pero el eco de esa historia todavía resuena fuerte.