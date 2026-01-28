Todo mal: el picante posteo y el gesto de Verón contra Ascacibar tras su pase a Boca
El presidente del Pincha tomó una decisión en redes sociales tras la salida del volante y recurrió a una recordada frase de Alejandro Sabella que resonó fuerte en La Plata.
La transferencia de Santiago Ascacibar a Boca no solo alteró el mercado de pases, sino que también sacudió el clima interno y externo de Estudiantes de La Plata. La salida del “Ruso”, uno de los futbolistas más identificados con el club en los últimos años, dejó una estela de repercusiones que fue mucho más allá de lo deportivo.
En ese contexto, Juan Sebastián Verón realizó un movimiento simbólico que no pasó inadvertido: dejó de seguir a Ascacibar en Instagram y, poco después, publicó una imagen junto a Alejandro Sabella acompañada por una frase que muchos interpretaron como un mensaje directo. El presidente albirrojo eligió el silencio en las palabras propias, pero no en los gestos.
La story que subió a sus redes mostraba una foto suya con el recordado entrenador y una cita textual que rápidamente se viralizó: "Soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras". La frase, atribuida históricamente a Sabella, fue tomada por hinchas y medios como una clara alusión al volante, quien en el pasado había manifestado públicamente que, en el fútbol argentino, solo jugaría en Estudiantes.
En La Plata nadie dudó sobre el destinatario del mensaje. De hecho, horas antes, un medio local había publicado un artículo de opinión centrado justamente en aquellas declaraciones de Ascacibar que el paso del tiempo terminó contradiciendo. En ese escenario, la publicación de Verón pareció reforzar una postura institucional que, sin necesidad de nombrar al jugador, dejó en claro el malestar por cómo se dio la salida.
La relación entre Ascacibar y Estudiantes siempre estuvo atravesada por una fuerte identificación. Formado en el club, capitán en distintas etapas y referente del equipo, su figura se había convertido en una de las más respetadas por el hincha. Por eso, el traspaso al club de la Ribera no fue uno más. La sensibilidad del pase, sumada a los antecedentes verbales del propio futbolista, amplificó la reacción y convirtió la operación en un tema central de debate en el mundo Pincha.
Desde el plano estrictamente futbolístico, la negociación se cerró en una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por el 80% del pase, además del préstamo sin cargo y con opción de Brian Aguirre, cuyo salario será abonado por Boca durante todo 2026. Sin embargo, el impacto económico quedó en segundo plano frente al peso simbólico de la salida y al gesto del presidente.
Verón, fiel a su estilo, eligió no dar declaraciones directas. Prefirió un mensaje cargado de significado, apelando a la memoria de Sabella y a una frase que resume una idea clara: las palabras dichas en el pasado tienen consecuencias. En Estudiantes, el pase de Ascacibar ya es historia, pero el eco de esa historia todavía resuena fuerte.
