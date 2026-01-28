Video: Javier Milei fue a ver a Fátima Flórez a Mar del Plata e hizo su show en el teatro

milei fatima florez

Según el cronograma oficial, el Presidente partirá de Mar del Plata pasada la medianoche, con destino a la Ciudad de Buenos Aires, luego de un día que combinó espectáculo, militancia y exposición pública sin medias tintas.

El episodio volvió a mostrar una faceta poco habitual del jefe de Estado, que combina gestos informales, guiños al rock nacional y una fuerte presencia mediática, incluso en contextos ajenos a la política tradicional.

milei teatro fatima florez saludo