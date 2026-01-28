Video: Javier Milei fue a ver a Fátima Flórez a Mar del Plata e hizo su show en el teatro
El Presidente asistió a la función encabezada por su ex novia y no desaprovechó la oportunidad para subir al escenario a cantar.
Javier Milei protagonizó este martes una aparición que nadie esperaba en un teatro de Mar del Plata. El mandatario fue a ver la obra liderada por su expareja, Fátima Florez, y terminó regalando un momento que no tardó en recorrer las redes sociales a pura viralización.
Contra todo protocolo, el Presidente no se quedó sentado entre el público. En un giro sorpresivo, subió al escenario junto a la imitadora y se animó a cantar un fragmento de un clásico de Ratones Paranoicos, El Rock del Gato. La escena despertó aplausos, gritos y una postal inevitable: decenas de celulares levantados registrando el instante.
La presencia de Milei en el teatro se dio en el marco de una agenda intensa en la ciudad. Durante el día había encabezado el denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida por zonas céntricas que incluyó saludos, fotos y contacto directo con seguidores.
Mientras tanto, en las inmediaciones del teatro se vivió un clima de fuerte contraste. Diferentes grupos se congregaron en la vereda con posturas enfrentadas: algunos manifestaron su apoyo al líder libertario, mientras otros respondieron con cánticos críticos, reflejando la polarización que suele acompañar cada aparición pública del Presidente.
La jornada no terminó allí. Está previsto que por la noche Milei cierre con un discurso el festival libertario La Derecha Fest, que se realizará en un club de playa y contará con la participación de militantes y simpatizantes del espacio.
Según el cronograma oficial, el Presidente partirá de Mar del Plata pasada la medianoche, con destino a la Ciudad de Buenos Aires, luego de un día que combinó espectáculo, militancia y exposición pública sin medias tintas.
El episodio volvió a mostrar una faceta poco habitual del jefe de Estado, que combina gestos informales, guiños al rock nacional y una fuerte presencia mediática, incluso en contextos ajenos a la política tradicional.
