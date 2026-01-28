Nueva chicana de Lali Espósito tras la aparición de Javier Milei junto a Fátima Flórez

Entre los cuestionamientos que surgieron, muchos usuarios apuntaron no sólo a la faceta artística improvisada del mandatario, sino también a lo que consideraron una desconexión con problemáticas urgentes del país. En particular, se multiplicaron las menciones a los incendios forestales de gran magnitud que afectan a distintas zonas de la Patagonia, una situación que mantiene en alerta a las autoridades locales y a brigadistas.

En ese clima, Lali Espósito realizó una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que fueron leídas como un mensaje con destinatario implícito. Aunque no mencionó nombres propios ni hizo referencias directas, el contenido fue interpretado por sus seguidores como una respuesta cargada de ironía. Una de las historias mostraba un fragmento de su canción Payaso, con los versos: “Hoy sos el show principal / Te queda grande el disfraz /Payaso”. La otra consistió en un video de carácter informativo que abordaba justamente la situación de los incendios en el sur del país, lo que reforzó la lectura de una crítica indirecta en medio del nuevo capítulo de este prolongado cruce público.