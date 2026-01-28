La desgarradora despedida de la hija de la turista que murió en Bariloche: "Mujeraza con luz inmensa"

La joven recordó los gestos cotidianos de su madre y la dificultad de aceptar su ausencia. “Hoy me cuesta mucho hacerme la idea de que no vas a estar más, con tus chistes, tus mimos, tus olores. Mi confidente. Fuiste una mujeraza, con una luz inmensa”, escribió.

“No quiero ponerme a pensar el porqué, porque no lo hay. La vida es un misterio que evidentemente escapa por completo la comprensión”., dijo y cerró con una promesa emotiva: “Lo único que te prometo es que te voy a honrar en cada paso que dé… Te amo ma”.

La tragedia en la Cascada Frey

Según comunicaron las autoridades del parque, el hecho se produjo en la tarde del lunes, minutos antes de las 19:30, en el área de la cascada Frey, situada en el extremo del brazo Tristeza. La víctima arribó al sitio a bordo de una embarcación privada, acompañada por otras personas.

Quienes presenciaron el accidente se lanzaron al lago para asistirla y lograron llevarla rápidamente a la superficie. Iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no obtuvieron respuesta. Al llegar los equipos de emergencia, la mujer ya no presentaba signos vitales.

El operativo de rescate comenzó de inmediato tras la denuncia. Intervinieron guardaparques, integrantes del Departamento ICE, un paramédico de la Comisión de Auxilio y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. La Fiscalía fue notificada para la intervención judicial y un operador lacustre colaboró con el traslado de personal y familiares.

El acceso complejo a la cascada Frey, que solo puede alcanzarse tras varias horas de navegación, dificultó las tareas de rescate y recuperación del cuerpo. El operativo finalizó cerca de la 1 de la madrugada del martes, cuando el cuerpo fue retirado de la zona montañosa y trasladado al lago Nahuel Huapi. Desde allí, el trayecto continuó hasta Bahía López, donde intervino la Policía de la provincia de Río Negro para realizar las pericias y disponer el traslado a la morgue local.

Ubicada en el extremo del brazo Tristeza dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, la cascada Frey solo es accesible por embarcación particular, lo que implica un viaje prolongado sujeto a condiciones climáticas. Aunque el entorno es atractivo, las autoridades han reiterado que está estrictamente prohibido descender por la cascada a modo de tobogán.