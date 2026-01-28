"Hijo de puta, hijo de puta": los insultos que recibió Javier Milei a la salida del teatro en Mar del Plata

"Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo", afirmó, al tiempo que mantuvo encuentros con empresarios y trabajadores del sector productivo local.

Por la noche, luego de participar de la función teatral, Milei fue el encargado de cerrar la Derecha Fest, el festival que se llevó a cabo en un club de playa de Mar del Plata, con un mensaje enfático en defensa del liberalismo y una fuerte reivindicación de su gestión.

javier milei derecha fest sebastian pareja

“Mostré en estos dos años que el liberalismo es superior”, sostuvo ante un público eufórico que acompañó cada una de sus intervenciones con cánticos y consignas, y aseguró que "se les está viniendo la noche a los zurdos".

Durante su discurso central, Milei insistió en que su proyecto político busca una transformación profunda del país. “Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, aseguró, luego de exaltar las virtudes de la propiedad privada. En ese mismo pasaje, dejó una de las frases más celebradas por el público: “No hay acto más justo que ser dueños de nuestro propio tiempo y nuestra capacidad de trabajo, y por consiguiente, ser dueños de los frutos que el uso de los tiempos nos dejan, frutos que podemos consumir nosotros o intercambiarlos libremente”.

El Presidente también apeló a metáforas para cuestionar la intervención estatal en la economía. “Quién pretende dirigir el crecimiento económico termina sin crecimiento que dirigir, porque es un clavo para quien sólo tiene un martillo”, dijo, y agregó: “Cuando tu única herramienta es un martillo, todo el mundo se parece a un clavo”. En esa línea, lanzó una crítica directa a la dirigencia tradicional: “Para los políticos todo es gasto público y, obviamente, choreo”.

Uno de los momentos de mayor tensión política llegó cuando apuntó contra Cristina Kirchner. “La justicia social no era justicia”, expresó, y remató: “La nueva libertad no era libertad, era prisión estatal, donde la única prisión debería ser para los chorros, como la señora”. Incluso se sumó a las chicanas del público por la condena judicial de la ex presidenta, mientras los asistentes coreaban “Cristina tobillera” y el mandatario acompañaba el canto con gestos.

Milei también dejó una advertencia dirigida al sector privado al señalar que la responsabilidad no es solo política. “La única prisión debería ser para los chorros”, insistió, y agregó que eso debería alcanzar “no solo a ella, sino a los socios que tiene en el sector privado que hacen negocios turbios”.