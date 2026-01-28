"Hijo de puta, hijo de puta": los insultos que recibió Javier Milei a la salida del teatro en Mar del Plata
El Presidente asistió a la obra de Fátima Flórez y fue abucheado por militantes opositores cuando se retiraba del lugar.
El presidente Javier Milei se encuentra de visita en la ciudad de Mar del Plata donde aprovechó para formar parte de la obra de teatro de Fátima Florez, su ex pareja, y luego encabezó el cierre del festival La Derecha Fest. Sin embargo, su presencia en la localidad balnearia se vio opacada por fuertes protestas, ataques al vehículo que lo trasladaba e insultos.
El presidente había llegado al Teatro Roxy minutos antes de las 21 para ser parte del show Fátima Universal. En medio de un fuerte operativo de seguridad, fue recibido por su expareja mientras de fondo se apreciaba el vitoreo de sus simpatizantes. Por el contrario, la situación no fue la misma al momento de retirarse.
Un video compartido en redes sociales registró el momento en el que varias personas congregadas en la puerta del teatro abuchearon e insultaron al Presidente cuando este se disponía a subirse a la camioneta que lo trasladaba. El mandatario, lejos de afectarle, se dio media vuelta, les sonrió y hasta los saludó, un gesto que aumentó el disgusto entre sus opositores.
La escena no fue aislada. El mismo martes por la tarde, cuando el mandatario asistió al teatro para realizar un breve ensayo con Fátima de lo que sería la puesta en escena de la función vespertina, un hombre fue detenido luego de golpear salvajemente la camioneta oficial del Presidente. El gesto fue repudiado por los propios simpatizantes que se encontraban en el lugar, lo que provocó un enfrentamiento verbal entre otros militantes opositores.
La jornada del mandatario en La Feliz había comenzado horas antes con el denominado “Tour de la Gratitud”, una recorrida por el centro de la ciudad que incluyó contacto directo con simpatizantes. También visitó el Parque Industrial de Mar del Plata, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Allí, volvió a convocar a la inversión privada como motor del crecimiento económico del país.
"Quiero invitarlos a que inviertan en este país y demuestren el poder y la superioridad moral del capitalismo, que sean parte de la redención que el pueblo argentino necesita y que servirá de ejemplo para el resto del mundo", afirmó, al tiempo que mantuvo encuentros con empresarios y trabajadores del sector productivo local.
Por la noche, luego de participar de la función teatral, Milei fue el encargado de cerrar la Derecha Fest, el festival que se llevó a cabo en un club de playa de Mar del Plata, con un mensaje enfático en defensa del liberalismo y una fuerte reivindicación de su gestión.
“Mostré en estos dos años que el liberalismo es superior”, sostuvo ante un público eufórico que acompañó cada una de sus intervenciones con cánticos y consignas, y aseguró que "se les está viniendo la noche a los zurdos".
Durante su discurso central, Milei insistió en que su proyecto político busca una transformación profunda del país. “Vamos a seguir cambiando hasta que seamos el país más libre del mundo”, aseguró, luego de exaltar las virtudes de la propiedad privada. En ese mismo pasaje, dejó una de las frases más celebradas por el público: “No hay acto más justo que ser dueños de nuestro propio tiempo y nuestra capacidad de trabajo, y por consiguiente, ser dueños de los frutos que el uso de los tiempos nos dejan, frutos que podemos consumir nosotros o intercambiarlos libremente”.
El Presidente también apeló a metáforas para cuestionar la intervención estatal en la economía. “Quién pretende dirigir el crecimiento económico termina sin crecimiento que dirigir, porque es un clavo para quien sólo tiene un martillo”, dijo, y agregó: “Cuando tu única herramienta es un martillo, todo el mundo se parece a un clavo”. En esa línea, lanzó una crítica directa a la dirigencia tradicional: “Para los políticos todo es gasto público y, obviamente, choreo”.
Uno de los momentos de mayor tensión política llegó cuando apuntó contra Cristina Kirchner. “La justicia social no era justicia”, expresó, y remató: “La nueva libertad no era libertad, era prisión estatal, donde la única prisión debería ser para los chorros, como la señora”. Incluso se sumó a las chicanas del público por la condena judicial de la ex presidenta, mientras los asistentes coreaban “Cristina tobillera” y el mandatario acompañaba el canto con gestos.
Milei también dejó una advertencia dirigida al sector privado al señalar que la responsabilidad no es solo política. “La única prisión debería ser para los chorros”, insistió, y agregó que eso debería alcanzar “no solo a ella, sino a los socios que tiene en el sector privado que hacen negocios turbios”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario