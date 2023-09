El ex de Fátima Florez rompió el silencio sobre el romance con Milei

fatima florez norberto marcos

Matías Vázquez, ni lento ni perezoso le preguntó "¿Vos seguís enamorado?"y confirmó que si, "Fueron más de 20 años juntos, toda una lucha juntos y bueno, ella hoy decidió otro camino y la respeto ,yo no hice a Fátima Florez, yo ayudé a construirla. Fue un trabajo de dos, ella tiene un talento único”.

También dio su opinión sobre la foto que publicó Fátima por error sobre su intimidad con Milei, y sus palabras fueron letales. “La verdad trato de no verlas porque no encuentro a Fátima ahí, no la conozco".

Para cerrar, dijo "Me dolió todo, la forma en que se hicieron las cosas, todo. Sigo llorando" y afirmó "Lo único que sé es que nadie la va a amar como yo".